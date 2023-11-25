涼山第二層瀑布未開放 7旬翁泡茶頭暈嘔吐遭背下山送醫

屏東七旬陳姓老翁今天上午和妻子及2名好友，一同到瑪家鄉涼山遊憩區泡茶遊玩，4人沿步道至第二層瀑布時，陳男感到頭暈目眩還嘔吐，同行友人通報協助，消防局派3輛各式搶救車輛及7名消防員，將意識清楚的陳男背下步道，送醫救治無大礙；茂管處提醒，涼山第二層瀑布未開放，為保障民眾安全，切勿擅自闖入，違者不聽勸，將依違反發展觀光條例開罰。

消防局指出，75歲陳姓男子一行人今上午相約至瑪家鄉涼山遊憩區，4人進入步道往第二層瀑布前行，要到瀑布附近泡茶休憩，陳男抵達瀑布後感到身體不適、頭暈嘔吐，由同行友人通報協助，消防局出動瑪家及三地門分隊，共計3車、7人搜救，於上午10點1分發現陳男，所幸他意識清楚，提供氧氣後，將他背下步道，送至龍泉分院救治無大礙。