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小心違規！竹市這4處易肇事路口 12月起科技執法上路

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹警察局分析相關交通資訊，擇定4處易肇事高風險路口設置科技執法設備，分別為西大路與林森路、寶山路與高翠路口、公道五路與湳雅街口、中華路與經國路口（北端）等4處路口。即日起展開宣導期至30日，預計12月1日執法上路，希望藉此減少發生交通事故，保障用路人安全。

新竹市警察局指出，依交通部道安資訊平台分析並統計這4處路口近3年交通事故，西大路與林森路口事故最多101件、寶山路與高翠路口64件、公道五路與湳雅街口72件、中華路與經國路口北端109件，肇因分析均以闖紅燈、違規轉彎等違規為大宗。

新竹市警察局近月已經在西大路與林森路口、寶山路與高翠路口、公道五路與湳雅街口、中華路與經國路口（北端）等4處建置科技執法設備，宣導期至11月30日，12月1日起正式執法上路。警方也目標未來會持續在易肇事高風險路口建置科技執法設備。

此外，有鑒於各地快速道路屢傳多起大型車重大交通事故，新竹市也有台61西濱快速公路經過，新竹市警察局考量該路段道路特性，執法空間不足，員警攔查取締具高度危險性，也將建置科技執法設備，宣導期一樣到30日，並在12月1日起執法上路。

警察局長張素菱說明，考量同仁執勤安全與違規取締的必要性，警察局已於公道五路三段與溪埔路口、經國路二段與中正路口、西濱公路沿線美山路、海山港路、高濱路等5處路口，建置砂石車禁行車種偵測及闖紅燈、違規轉彎等行為偵測的科技執法設備，呼籲用路人遵守交通規則。

新竹市西大路與林森路為易肇事高風險路口，12月1日起科技執法上路，偵測路口違規。圖／竹市府提供
新竹市西大路與林森路為易肇事高風險路口，12月1日起科技執法上路，偵測路口違規。圖／竹市府提供
新竹市寶山路與高翠路口建置科技執法設備，偵測路口違規。圖／竹市府提供
新竹市寶山路與高翠路口建置科技執法設備，偵測路口違規。圖／竹市府提供
新竹市公道五路與湳雅街口建置科技執法設備，偵測路口違規。圖／竹市府提供
新竹市公道五路與湳雅街口建置科技執法設備，偵測路口違規。圖／竹市府提供

警察 新竹 科技執法

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