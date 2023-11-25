小心違規！竹市這4處易肇事路口 12月起科技執法上路

新竹市警察局分析相關交通資訊，擇定4處易肇事高風險路口設置科技執法設備，分別為西大路與林森路、寶山路與高翠路口、公道五路與湳雅街口、中華路與經國路口（北端）等4處路口。即日起展開宣導期至30日，預計12月1日執法上路，希望藉此減少發生交通事故，保障用路人安全。

新竹市警察局指出，依交通部道安資訊平台分析並統計這4處路口近3年交通事故，西大路與林森路口事故最多101件、寶山路與高翠路口64件、公道五路與湳雅街口72件、中華路與經國路口北端109件，肇因分析均以闖紅燈、違規轉彎等違規為大宗。

新竹市警察局近月已經在西大路與林森路口、寶山路與高翠路口、公道五路與湳雅街口、中華路與經國路口（北端）等4處建置科技執法設備，宣導期至11月30日，12月1日起正式執法上路。警方也目標未來會持續在易肇事高風險路口建置科技執法設備。

此外，有鑒於各地快速道路屢傳多起大型車重大交通事故，新竹市也有台61西濱快速公路經過，新竹市警察局考量該路段道路特性，執法空間不足，員警攔查取締具高度危險性，也將建置科技執法設備，宣導期一樣到30日，並在12月1日起執法上路。