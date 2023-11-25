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以為水母漂...竹市國運中心33歲女溺水搶救 2天後不治

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

位於新竹市東區的新科國民運動中心本月初發生溺水事件，一名33歲女性泳客在泳池溺水，現場救生人員一度以為女子在「水母漂」，沒多久警覺不對勁將女子拉出水面急救送醫，雖當晚一度搶救有呼吸心跳，但2天後仍回天乏術。由於當地運動游泳長輩不少，民代要求市府教育處加強泳池救生員教育訓練，以及監督管理機制。

該起事件發生在11月9日傍晚5點多，新科國民運動中心游泳池發生有女性泳客溺水意外，消防局獲報到場，女子已無呼吸心跳，趕緊邊接手急救送往馬偕醫院救治，雖當晚9點多有救回，但11日清晨5點多仍身亡，家屬無限悲痛。

據了解，該名33歲女性泳客當時漂浮在水面上，猶如水母漂，沒有明顯掙扎動作，救生員發現異常救人，為時已晚，女子家屬不滿現場處理，有意提告。

市議員段孝芳說，這起溺斃不幸事件令人遺憾惋惜，她希望身為主管機關的市府應積極協助家屬善後，也特別要求市府重視新科國民運動中心游泳池的場地與水質管理問題，她先前曾接獲民眾反映到泳池游泳後身體發癢、眼睛發紅，水質務必做好檢測。

段孝芳提到，自己在本月3日接獲民眾反映水質問題，衛生局6日檢測、9日回覆水質檢測無虞，但也在當天得知發生一起溺水意外；由於國民運動中心設有公益時段，游泳使用烤箱的老人家很多，長輩聽聞溺斃意外難免心驚，她要求市府務必做好場域管理、提升救生員品質等，讓民眾都能安心運動。

市府教育處回應，溺水事件發生當下有3名合格救生人員在現場，經委外的OT廠商檢視監視器畫面以及救生員現場的說明，溺水泳客於泳池站起來，5秒後不明原因再倒入泳池，原以為泳客在水母漂，1名救生員觀察發現有異狀，即拉出水面進行CPR(心肺復甦術)、通報及拿AED(自動體外心臟電擊去顫器)、櫃檯通報救護車。

市府指出，新科國民運動中心委外OT廠商已提供家屬監視器資料，以協助後續的權責判定，此案目前也已進入司法階段，教育處將持續關心及協助家屬，幫忙家屬釐清整體過程，並進行後續必要的行政協助。

新竹市新科國民運動中心游泳池。圖／竹市府提供
新竹市新科國民運動中心游泳池。圖／竹市府提供

運動 溺水 新竹

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