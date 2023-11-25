影／高雄民宅前6缸孔雀魚憑空消失 真相大白讓飼主只能苦笑

趙姓男子昨天上午發現在高雄市三民區住家前飼養的6缸孔雀魚憑空消失，以為被竊賊撈走，氣炸報警；警方調監視器追真凶，畫面中沒人出現，只見一隻白鷺鷥躡手躡腳靠近魚缸，不斷往缸裡啄，飽餐一頓後悠哉飛離，警方查出真相，原來魚被白鷺鷥吃光光，讓趙只能苦笑。

警方指出，家住三民區應安街的趙姓男子（51歲），昨天上午6時許氣沖沖走進三民二警分局陽明派出所報案，指稱在家門口飼養的6缸觀賞用的孔雀魚不翼而飛，直指孔雀魚被小偷撈走，請警方協助緝凶。

擔任備勤勤務的警員蔡岳霖受理報案後，調閱靠近趙家的路口監視器追查，卻發現畫面中皆無人靠近趙家，但當畫面跑到23日下午4時許的時間時，警方見一隻白鷺鷥躡手躡腳地靠近魚缸，「鬼頭鬼腦」觀察四周後，隨即低頭不斷啄魚缸內的孔雀魚，一口氣將魚全數吃進肚子，飽餐一頓後，神不知鬼不覺飛離現場。