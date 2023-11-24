北市再傳工安意外！防水工程3工人昏倒 1人無呼吸心跳
台北市松山區民權東路五段一處工地今晚8時許發生工安意外，3名工人被發現在施作防水工程時昏迷倒地，警消獲報派員配戴呼吸設備展開救援，現場1人無呼吸心跳，送醫搶救，詳細案情有待釐清。
台北市消防局表示，晚上8時14分獲報，民權東路五段41號工地內有3名工人受困，立刻派員到場，配戴呼吸設備將3人救出。其中，年約25歲男子意識清醒、拒絕送醫；另名年約25歲男子意識清醒，送醫治療；年約28歲男子無呼吸心跳，送醫急救。
警方初步調查，現場是民生水資源再生中心相關新建工程，3名工人在大型池槽內施作防水工程，不排除是不慎吸入工業氣體導致昏迷，目前已派員介入調查，警消也已通報勞檢處協處，將持續釐清案情。
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