北市再傳工安意外！防水工程3工人昏倒 1人無呼吸心跳

台北市松山區民權東路五段一處工地今晚8時許發生工安意外，3名工人被發現在施作防水工程時昏迷倒地，警消獲報派員配戴呼吸設備展開救援，現場1人無呼吸心跳，送醫搶救，詳細案情有待釐清。

台北市消防局表示，晚上8時14分獲報，民權東路五段41號工地內有3名工人受困，立刻派員到場，配戴呼吸設備將3人救出。其中，年約25歲男子意識清醒、拒絕送醫；另名年約25歲男子意識清醒，送醫治療；年約28歲男子無呼吸心跳，送醫急救。