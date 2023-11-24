重機粉專宣告「奪回雪隧」 警：時間點與事實不符

粉專「通勤者之歌」昨天宣告已完成躲開科技執法設備監控與警方，騎進國道5號雪山隧道的任務，並發布影片。警方今天聲明，影片是舊片，與事實不符，已依法舉法。

粉專「通勤者之歌」日前向交通部高速公路局與國道公路警察局第九公路警察大隊貼文預告，11月20日凌晨零時至11月22日午夜23:59，他們將騎車進入雪隧；他們會發起行動，是因為長久以來，高公局惡意延宕機車行駛高速公路的開放進度，國道警方也不斷向媒體散布機車誤闖雪隧的執法影片，營造機車上雪隧的血流成河意象，將安全無虞的雪隧打造成一座禁行機車的殿堂。

第九公路警察大隊今天表示，雖粉專「通勤者之歌」昨天發布完成「奪回雪隧」任務影片，但經查證這部影片是10月19日清晨5時15分重機進入雪隧的舊影片，並非粉專當時預告的時間，違規部分已依道路交通管理處罰條例舉發。

此外，粉專影片發布者近期也有3次相關違規紀錄，已開單舉發。

第九公路警察大隊呼籲，在主管機關未公告開放國道路段之前，大型重機車騎士須遵守法令規定，勿違規上高速公路；警方將秉持嚴正執法立場，維護國道安全與順暢。