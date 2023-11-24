快訊

國軍爆醜聞！陸戰、海軍3單位採購弊案浮報公款 自首下場大不同

高雄藍白合也破局？他最後一刻登記參選 民眾黨曾尹儷震驚

感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭

重機粉專宣告「奪回雪隧」 警：時間點與事實不符

中央社／ 宜蘭縣24日電

粉專「通勤者之歌」昨天宣告已完成躲開科技執法設備監控與警方，騎進國道5號雪山隧道的任務，並發布影片。警方今天聲明，影片是舊片，與事實不符，已依法舉法。

粉專「通勤者之歌」日前向交通部高速公路局與國道公路警察局第九公路警察大隊貼文預告，11月20日凌晨零時至11月22日午夜23:59，他們將騎車進入雪隧；他們會發起行動，是因為長久以來，高公局惡意延宕機車行駛高速公路的開放進度，國道警方也不斷向媒體散布機車誤闖雪隧的執法影片，營造機車上雪隧的血流成河意象，將安全無虞的雪隧打造成一座禁行機車的殿堂。

第九公路警察大隊今天表示，雖粉專「通勤者之歌」昨天發布完成「奪回雪隧」任務影片，但經查證這部影片是10月19日清晨5時15分重機進入雪隧的舊影片，並非粉專當時預告的時間，違規部分已依道路交通管理處罰條例舉發。

此外，粉專影片發布者近期也有3次相關違規紀錄，已開單舉發。

第九公路警察大隊呼籲，在主管機關未公告開放國道路段之前，大型重機車騎士須遵守法令規定，勿違規上高速公路；警方將秉持嚴正執法立場，維護國道安全與順暢。

影片 雪隧 國道

延伸閱讀

12月1日正式啟用！桃園再增設2處「未禮讓行人」 科技執法

美國感恩節交通現車潮 洛杉磯公路塞爆閃起紅白燈海

重機上國道被打槍 交通部：駕駛行為沒有明顯改善！

怒批民調自助餐！重機團體爭取上國道26日赴交部抗議

相關新聞

驚悚畫面曝光！阿里山公路機車遭迴轉車撞擊 騎士命危急救中

台18阿里山公路往國3中埔交流道路口，今天下午4點左右發生1輛機車與1輛轎車相撞嚴重車禍，造成27歲周姓男機車騎士頭部變...

北市錦新大樓頻傳墜樓 轄區警「3小時簽1次」加強巡守

台北市「錦新大樓」墜樓事故不斷，近期更「3周3死」，據悉轄區警方近日已加強巡邏強度，防範再有可疑民眾進入大樓，但地方人士...

退休男網投資股票半年賺千萬 帳戶被鎖才知「全是假」

台南一名78歲楊姓老伯，退休後無事經常上網，看到有股票教學，經網友介紹加入LINE的投資群組，不敵女網友慫恿還以「乾哥」...

北投工地噴鐵條砸中賓士 工地主任「今天風大」遭函辦

台北市石牌市場新建工程工地今午發生工安事件，建築高處突飛出鐵條，砸中路過的一輛賓士車，導致車輛前擋風玻璃碎裂，所幸未釀傷...

殺人陷阱...2度割斷鳶嘴捎來步道繩索害登山客墜崖 怪男下場出爐

中部熱門登山路線「鳶嘴捎來步道」去年傳出有人惡意切斷纜繩，釀1名登山客誤抓滾落邊坡摔斷手，山友形容簡直是「超完美殺人陷阱...

苗栗後龍溪畔野火燒 地方擔心石虎棲地受災

苗栗縣銅鑼鄉中平村一處觀光果園今天上午剛捕獲一隻食蟹獴，且近來放養的雞隻屢遭石虎侵擾，銅鑼鄉民代表徐裕逢等人下午前往現場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。