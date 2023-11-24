影／新北外送員才換跑道 加油站趕上班 騎車自撞中央分隔島亡
新北市一名加油站員工胡姓男子昨騎車趕上班，疑右彎失控不慎自撞道路中央分隔島，送醫搶救仍宣告不治。確實事故發生原因現由警方調閱道路監視器畫面還原事發經過。
新北市消防局昨天下午2時許獲報，中和區連城路上發生車禍事故，有人倒地受傷，救護人員迅速趕抵，發現倒地是一輛外送機車，騎士胡姓男子（39歲）失去呼吸心跳，送往雙和醫院急救。據了解，死者胡男原本是一名外送員，日前轉換跑道在中和加油站工作，胡男所騎機車上掛有外送保溫袋，只是還沒交還裝備。
經查，胡男住在中和區壽德街，昨天下午騎車趕上班途中，行經中和連城路與新生街口彎道時，疑似一時失控不慎撞上內側中央分隔島，當場人車倒地。路過民眾發現後，緊急撥打電話請警消到場救援，但胡姓男子送醫搶救，仍於昨天下午4時許仍宣告不治。至於確切事故原因，警方已調閱相關監視器畫面，還原事發經過，有待後續進一步調查釐清。
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