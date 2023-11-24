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殺人陷阱...2度割斷鳶嘴捎來步道繩索害登山客墜崖 怪男下場出爐

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

中部熱門登山路線「鳶嘴捎來步道」去年傳出有人惡意切斷纜繩，釀1名登山客誤抓滾落邊坡摔斷手，山友形容簡直是「超完美殺人陷阱」，經警方、東勢林管處抓到破壞的王姓男子，他自稱愛護樹木，避免繩索纏繞枝幹影響生長才切斷，法院審理後依2個妨害公務罪判他4月徒刑，可上訴。

當時案發後，有山友發文提醒各界注意，並指出大雪山林道3.2公里登山口一條 繩索90%以上被故意割斷，更可怕的是被割斷的繩子還附著在樹上，形成「超完美殺人陷阱」。

檢警調查，王男2022年8月9日在鳶嘴山步道約1.5公里，和稍來山支線27.3公里的交岔處時，竟持摺疊刀割斷現場由東勢林管處設置，用來讓登山民眾引導路線、防範迷路及必要時輔助攀爬的引導繩。

王時隔幾天，又跑到鳶嘴山步道約27.3公里登山口上方，第2個峭壁下方某處，二度持刀割斷引導繩。直到同年10月29日中午12點多，有民眾行經鳶嘴山步道登山口約1公里時，因誤拉斷裂的引導繩，整個人從山坡滾落受傷，經東勢林管處會同警方查看才曝光。

警方當時過濾周圍監視器鎖定王男身分，並經比對他汽車行車記錄器畫面等，也從他身上查扣作案用的折疊刀。台中地院審理時，王男坦承切斷鳶嘴山的引導繩，受傷的山友也指證歷歷，並有現場照片、驗傷等可佐。

法院審酌，王男自稱「愛護樹木」，是避免引導繩纏繞樹木可能影響生長，認為其動機雖屬良善，但無視公權力及引導繩設置目的，任意持刀切斷繩索，另審酌王男的行為和山友受傷間，已逾1個月，兩者是否確具關聯仍有疑慮。

法院考量，王犯後坦承，有意願賠償，但因東勢林管處無意願和解，經衡量一切情狀後，依2個妨害公務損壞公務員職務上掌管之物品罪，各判王男3月、3月，應執行4月。

鳶嘴捎來步道沿線引導繩遭王男切斷，有登山客誤抓滑落邊坡摔斷手。圖／報系資料照
鳶嘴捎來步道沿線引導繩遭王男切斷，有登山客誤抓滑落邊坡摔斷手。圖／報系資料照
王男自稱愛護樹木，竟持摺疊刀切斷鳶嘴捎來步道的引導繩。圖／報系資料照
王男自稱愛護樹木，竟持摺疊刀切斷鳶嘴捎來步道的引導繩。圖／報系資料照

山友 殺人 護樹

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