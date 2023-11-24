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前妻有新對象...醋男勾脖致窒息 報警自首：我把老婆勒斃了

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中許姓男子和葉姓前妻離婚後仍同居，因偷看她LINE對話得知有新對象，竟接連拉扯、強吻，後又沒依約搬離，和葉談判起口角竟激動以右臂猛力勾住她脖子釀窒息死亡，隨後報案自首稱「我把老婆勒斃了」。台中地檢依殺人罪嫌起訴許，今移審後是台中地院第14件由國民法官審理案。

檢警調查，許男和葉姓妻子結婚10多年，共同居住在北屯區並有2個小孩，直到今年1月6日雙方協議離婚但一家仍同居。

許男今年7月17日趁著葉女外出時，竟未經她同意偷開筆記型電腦，並查看葉和另1名劉姓男子的LINE對話，並得知雙方正在交往一事，未料許男看到一半葉女正好回家，因目睹他偷看訊息立即阻止。

許卻情緒激動用力抱住對方阻止離去，甚至還朝她強吻、拔掉1樓監視器主機的電源，葉女隔天就向警方通報遭家暴，後來也在父母協調下，約定許男於同月26日搬離。

但許男直到7月28日除沒依約搬出去，當晚又趁葉女外出寄送包裹時再度拔掉1樓監視器電源，晚上9點多待葉女回家又將鐵門放下打算和她談判，但2人才沒講多久就爆發衝突，許見葉收東西想離開就推擠攔阻。

後來葉女打算報警時，許竟以右手猛力勾住葉的脖子，直到見她不再抵抗才鬆手，最終導致葉女因窒息昏迷，許男見狀一度愣在現場，直到晚上10點多才主動打電話向警方報案稱「我剛剛把老婆勒斃」。

警消獲報趕赴現場緊急將葉女送醫，但急救2日仍因缺氧、中樞衰竭身亡。許男落網後也被聲押獲准，檢方偵結依家暴殺人罪嫌起訴他，今天移審台中地院。

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許男和葉姓前妻談判起口角，竟失控朝她猛力勾住脖子釀窒息，檢方依家暴殺人罪嫌起訴許。示意圖／ingimage
許男和葉姓前妻談判起口角，竟失控朝她猛力勾住脖子釀窒息，檢方依家暴殺人罪嫌起訴許。示意圖／ingimage

殺人 家暴

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