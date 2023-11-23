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詐騙花招多 警製作「36計走為上策」繪本教你見招拆招

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

詐騙手法五花八門，無數民眾受害。台南市永康警分局分局長甘炎民認為透過學童、基層民眾教育影響家人親友、宣導效果會更好，召集分局偵查、防治等單位收集分析各種案例編寫「36計走為上策」識詐手冊，以繪本形式紙本與電子書訂明天發表。

甘炎民感謝台南市永康獅子會參與並贊助經費，品橙印刷協助編繪製作。初步印製紙本書2000本，免費分送給在地各級學校與圖書館。電子書也同步開放免費下載。

甘炎民表示，許多公家宣導宣傳圖文影片過於嚴肅，民眾也不易理解吸收。這本手冊以「易經」理念為依據、效法古代兵法各種戰術手段，以有趣易懂的簡短文字、畫面與圖表，呈現各種詐騙型態、技巧與話術，還有該如何應對等警語，簡單明瞭連小朋友也很容易理解，相信能達到充分宣傳提醒效果。

分局秘書室表示，「識詐36計手冊」有投資、假檢警、解除分期付款、網路交友、猜猜我是誰等不同主題，每樣主題描述詐騙各種手法還有有教戰守則。推廣反詐知識，從教育層面做起。

台南永康警方製作「36計」繪本，教你見招拆招。記者周宗禎／翻攝
台南永康警方製作「36計」繪本，教你見招拆招。記者周宗禎／翻攝
台南永康警方製作「36計」繪本，教你見招拆招。記者周宗禎／翻攝
台南永康警方製作「36計」繪本，教你見招拆招。記者周宗禎／翻攝

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