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詐騙花招多 警製作「36計走為上策」繪本教你見招拆招
詐騙手法五花八門，無數民眾受害。台南市永康警分局分局長甘炎民認為透過學童、基層民眾教育影響家人親友、宣導效果會更好，召集分局偵查、防治等單位收集分析各種案例編寫「36計走為上策」識詐手冊，以繪本形式紙本與電子書訂明天發表。
甘炎民感謝台南市永康獅子會參與並贊助經費，品橙印刷協助編繪製作。初步印製紙本書2000本，免費分送給在地各級學校與圖書館。電子書也同步開放免費下載。
甘炎民表示，許多公家宣導宣傳圖文影片過於嚴肅，民眾也不易理解吸收。這本手冊以「易經」理念為依據、效法古代兵法各種戰術手段，以有趣易懂的簡短文字、畫面與圖表，呈現各種詐騙型態、技巧與話術，還有該如何應對等警語，簡單明瞭連小朋友也很容易理解，相信能達到充分宣傳提醒效果。
分局秘書室表示，「識詐36計手冊」有投資、假檢警、解除分期付款、網路交友、猜猜我是誰等不同主題，每樣主題描述詐騙各種手法還有有教戰守則。推廣反詐知識，從教育層面做起。
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