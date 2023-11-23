日本68歲山友登玉山摔傷膝蓋 空勤直升機吊掛送醫

一行16人日籍山友及2名台籍領隊組登山團登玉山，今天中午11點左右，途經步道6公里處，隊上一名68歲日籍男山友不慎跌倒，腳受傷無法行走，通報救援，嘉縣消派員上山，同時通知排雲山莊協助，將傷者背到空勤吊掛點，由空勤總隊直升機將日籍傷者載到台中清泉崗機場，再由救護車送往梧棲童綜合醫院醫治。

嘉縣消防局勤務中心指出，今天中午11點41分接獲阿里山消防分隊通報，玉山步道6公里處有1名日籍山友跌倒腳受傷，確認無法行走，請求119救援，經查是一行18人的日籍山友含2名台灣領隊登玉山團，阿里山分隊立即出動人車趕往救援。

阿里山分隊表示，接獲通報於玉山步道6公里處，1名68歲日籍男山友膝蓋受傷，無法行走，意識清楚，立即出動人、車搶救，同時通知排雲山莊協助救援，將傷患背負至吊掛點，並申請直升機吊掛傷者，直升機到達白木林觀景平台吊掛傷者，載送至台中清泉崗機場，再由救護車送梧棲童綜合醫院救治。