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日本68歲山友登玉山摔傷膝蓋 空勤直升機吊掛送醫

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

一行16人日籍山友及2名台籍領隊組登山團登玉山，今天中午11點左右，途經步道6公里處，隊上一名68歲日籍男山友不慎跌倒，腳受傷無法行走，通報救援，嘉縣消派員上山，同時通知排雲山莊協助，將傷者背到空勤吊掛點，由空勤總隊直升機將日籍傷者載到台中清泉崗機場，再由救護車送往梧棲童綜合醫院醫治。

嘉縣消防局勤務中心指出，今天中午11點41分接獲阿里山消防分隊通報，玉山步道6公里處有1名日籍山友跌倒腳受傷，確認無法行走，請求119救援，經查是一行18人的日籍山友含2名台灣領隊登玉山團，阿里山分隊立即出動人車趕往救援。

阿里山分隊表示，接獲通報於玉山步道6公里處，1名68歲日籍男山友膝蓋受傷，無法行走，意識清楚，立即出動人、車搶救，同時通知排雲山莊協助救援，將傷患背負至吊掛點，並申請直升機吊掛傷者，直升機到達白木林觀景平台吊掛傷者，載送至台中清泉崗機場，再由救護車送梧棲童綜合醫院救治。

一行16人日籍山友及2名台灣領隊組登山團登玉山，今中午11點左右，1名68歲日籍男山友膝蓋摔傷求援，嘉縣消立即出動人員搶救。圖／嘉義縣消防局提供
一行16人日籍山友及2名台灣領隊組登山團登玉山，今中午11點左右，1名68歲日籍男山友膝蓋摔傷求援，嘉縣消立即出動人員搶救。圖／嘉義縣消防局提供
空中勤務總隊直升機今天下午在白木林觀景平台吊掛點吊掛膝蓋受傷，無法行走的日籍男山友。圖／嘉義縣消防局提供
空中勤務總隊直升機今天下午在白木林觀景平台吊掛點吊掛膝蓋受傷，無法行走的日籍男山友。圖／嘉義縣消防局提供
排雲山莊救援人員背負受傷無法行走的日籍男山友，到白木林觀景平台吊掛點。圖／嘉義縣消防局提供
排雲山莊救援人員背負受傷無法行走的日籍男山友，到白木林觀景平台吊掛點。圖／嘉義縣消防局提供

清泉崗機場 山友 玉山

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