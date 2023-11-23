日籍遊客登玉山跌倒受傷 直升機吊掛送醫

16名日籍遊客今天攀登玉山，其中1人在玉山步道不慎跌倒受傷，無法行走求援，嘉義縣消防局阿里山分隊前往救援，並申請直升機吊掛，於傍晚順利吊掛送醫。

嘉義縣消防局於上午11時41分據報，指玉山步道6公里處，有1名民眾的腳受傷無法行走，團員打電話向消防局求援。

消防局指出，經查為一行18人（包含16名日籍遊客、2名台籍領隊）進行玉山登山活動時，其中1名團員不慎跌倒受傷，因無法行走求援，立即派遣阿里山分隊出動人、車救援，傷者為68歲日籍男子，膝蓋受傷、意識清楚。

消防局同時通知排雲山莊協助救援，將傷者背負至吊掛點，並申請直升機吊掛，直升機於傍晚到達白木林觀景平台吊掛傷者，直升機順利將傷者載送至台中清泉崗機場後，由救護車送醫治療。