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學生會有嫌隙 他盜個資替校友申請志願入營判刑2月

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

廖姓、楊姓男子同為東吳大學校友，廖因與楊有過節，得知楊男個人資料後，上網假冒楊男上新北市後勤指揮部網站，申請報名志願入營。楊男接到後指部通知後報案，檢警查出廖男涉案。基隆地院審理後，依違反個人資料保護法判刑2月。全案可上訴。

判決指出，廖男與楊男都是東吳大學校友，兩人因為曾同時參加東吳大學學生會而認識。廖男因故對楊男心生嫌隙。廖男透過不詳管道取得楊男個人資料後，前年10月10日晚間6點半多，在不詳地點以行動電話上網，連結到新北市後備指揮部網站，偽冒楊男身分，在網站網頁內輸入楊男身分資料，申請報名志願入營。

楊男事後接到新北市後備指揮部通知志願入營事宜，內心起疑，研判個人資料被人盜用報案。警方調閱新北後指部網站登入相關紀錄，查得登錄楊男申請志願入營IP位址，為廖男以行動電話上網使用，通知廖男到案說明後，依違反個人資料保護法罪嫌送辦。

基隆地檢署檢察官偵訊時，廖男坦承有參加東吳大學學生會，知道楊男改過名字，但與楊在大學說過的話沒有超過5句，也未與對方無結怨或有糾紛。

廖男否認犯行，指他使用Wi-Fi名稱為求方便，有開放熱點給熟人使用，密碼與Wi-Fi名稱相同，可能被有心人士猜到，擅自使用他的Wi-Fi上網犯案。檢方依事證認定廖男涉案，損害楊男權益，依違反個人資料保護法起訴。

基隆地院開庭審理時，廖男自白犯罪，認定廖除犯個資法非法利用個人資料罪，另犯刑法行使偽造準私文書罪，為想像競合犯，並依法定刑較重的個資法論罪。法官審酌廖男坦承犯行，但未賠償楊男所受損害，兼衡犯罪手段、家庭經濟狀況等情狀，判刑2月，如易科罰金，以1千元折算1日。

廖姓男子假冒楊男在新北市後勤指揮部網站，申請報名志願入營。基隆地院審理後，依違反個人資料保護法判刑2月。全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影
廖姓男子假冒楊男在新北市後勤指揮部網站，申請報名志願入營。基隆地院審理後，依違反個人資料保護法判刑2月。全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影

東吳大學 基隆

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