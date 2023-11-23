陷「假愛情交友」奔郵局匯6.5萬 警攔詐…她哭：別跟我媽講

陳姓女子日前跑去郵局稱要匯款6萬5000元，行員詢問事由，陳女卻緊張的回答不出來，行員感覺怪異報警求助。警方趕抵，見她情緒激動，柔性安撫詢問狀況，認定她是遇到「假交友真詐騙」，向她說明詐騙手法，順利守住她辛苦錢；期間陳女還啜泣說「拜託不要跟我媽媽講」，警方跟她保證說「妳已經是成年人了，不用擔心」。

萬華分局華江派出所9日早上11點多獲報，華江橋郵局有民眾需要求助趕抵，經瞭解是陳女（50歲）匯款原因交待不清，由於她當下情緒不穩又有啜泣狀況，員警先溫柔安撫後，詢問狀況。

經了解，陳女在交友軟體認識一名陌生人，陌生人表示要送她禮物，但需要先付6萬5000元才能領取，她陷入愛情泡泡信以為真，才照指示匯款，警方知悉後，向她解釋此手法是詐騙集團常見的「假交友真詐騙」，順利守住她辛苦錢。

只是陳女疑情緒崩潰，當場在郵局臨櫃前啜泣說「拜託不要跟我媽媽講」，警方只好跟她保證說「不會不會，妳已經是成年人了，不用擔心」。