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陷「假愛情交友」奔郵局匯6.5萬 警攔詐…她哭：別跟我媽講

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

陳姓女子日前跑去郵局稱要匯款6萬5000元，行員詢問事由，陳女卻緊張的回答不出來，行員感覺怪異報警求助。警方趕抵，見她情緒激動，柔性安撫詢問狀況，認定她是遇到「假交友真詐騙」，向她說明詐騙手法，順利守住她辛苦錢；期間陳女還啜泣說「拜託不要跟我媽媽講」，警方跟她保證說「妳已經是成年人了，不用擔心」。

萬華分局華江派出所9日早上11點多獲報，華江橋郵局有民眾需要求助趕抵，經瞭解是陳女（50歲）匯款原因交待不清，由於她當下情緒不穩又有啜泣狀況，員警先溫柔安撫後，詢問狀況。

經了解，陳女在交友軟體認識一名陌生人，陌生人表示要送她禮物，但需要先付6萬5000元才能領取，她陷入愛情泡泡信以為真，才照指示匯款，警方知悉後，向她解釋此手法是詐騙集團常見的「假交友真詐騙」，順利守住她辛苦錢。

只是陳女疑情緒崩潰，當場在郵局臨櫃前啜泣說「拜託不要跟我媽媽講」，警方只好跟她保證說「不會不會，妳已經是成年人了，不用擔心」。

萬華警分局呼籲，詐騙手法就藏在日常生活中，詐騙集團常用網路假投資網站以騙取被害人的財產，在各大網路平台張貼「成本少高報酬」的投資廣告，亦會結合假交友的方式，趁人疏於防護而掉入詐騙圈套，如欲投資請用正當、正常的投資公司及管道，投入資金前皆須謹慎再三，防詐三步驟：一聽、二掛、三撥打165專線，亦可撥打110報案專線尋求警方協助。

萬華警方日前順利守住陳姓婦人6.5萬元辛苦錢。記者翁至成／翻攝
萬華警方日前順利守住陳姓婦人6.5萬元辛苦錢。記者翁至成／翻攝

詐騙集團 郵局 情緒

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