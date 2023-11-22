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影／婦三貼送小孩上學 疑書包掛車上勾到…騎士連人帶車摔喪命

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市尤姓婦前天騎機車三貼送小孩上學，疑書包掛在機車上，勾到同向的蘇姓男子機車，導致蘇男連人帶車摔倒，送醫急救仍不治。蘇男家屬事後上網貼文尋求行車紀錄器，警方也已取得事故當時影像畫面，今依過失致死罪嫌將尤女移送新北地檢署偵辦。

新北市消防局本月20日上午8時許獲報，中和區景平路發生機車車禍有人受傷，救護人員趕抵現場，發現機車騎士蘇姓男子（76歲）呈現昏迷狀態，送往雙和醫院急救，救治過程中雖一度恢復心跳，但因顱骨及左肋骨骨折傷勢嚴重，急救至20日中午12時許，由醫院宣告死亡。

蘇男家屬於車禍故發生後，在臉書社團「我是中和人」貼文指出，丈夫的舅舅行經景平路時，因後照鏡被左方機車掛著的書包勾到後跌倒後已往生，但公有監視器被樹擋住照不到，懇求路過民眾尋求提供行車紀錄器，協助還原事發經過情況。

據了解，蘇男當時是與同向尤姓婦人（40歲）所騎機車發生擦撞，尤女當時載著2名女兒，準備去台北市上課，警方依據民眾提供行車紀錄器畫面顯示，尤女原本騎在蘇翁左後方，超車時為了閃避左方的休旅車而逐漸往右靠，不慎與蘇發生擦撞，導致蘇男重摔倒地。

雙方酒測值均為零，尤女騎機車未依規定附載人員，警方除依違反道交條例第31條第5項製單舉發，今天並依過失致死罪嫌將尤女移送新北地檢署偵辦。

新北市尤姓婦前天騎機車三貼送小孩上學，疑書包掛在車上勾到同向的蘇姓男姓子機車，蘇男送醫急救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市尤姓婦前天騎機車三貼送小孩上學，疑書包掛在車上勾到同向的蘇姓男姓子機車，蘇男送醫急救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市尤姓婦前天騎機車三貼送小孩上學，疑書包掛在車上勾到同向的蘇姓男姓子機車，蘇男送醫急救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市尤姓婦前天騎機車三貼送小孩上學，疑書包掛在車上勾到同向的蘇姓男姓子機車，蘇男送醫急救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市尤姓婦前天騎機車三貼送小孩上學，疑書包掛在車上勾到同向的蘇姓男姓子機車，蘇男送醫急救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市尤姓婦前天騎機車三貼送小孩上學，疑書包掛在車上勾到同向的蘇姓男姓子機車，蘇男送醫急救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝

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