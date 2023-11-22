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輔仁大學校園驚傳墜樓 女大生左腿骨折送醫命危
新北市新莊區輔仁大學校區今天下午近2時許發生女子墜樓意外，新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視女子左腿骨折沒有呼吸心跳，緊急協助送醫急救，目前仍在搶救，至於墜樓真正原因，則待後續調查釐清。
據了解，輔仁大學一名大4女學生今天下午1時42分左右，從校園耕莘樓3樓往下墜落當場重摔一樓。新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視女大生左腿骨折、於現場已無呼吸心跳，緊急施以CPR（心肺復甦術）、AED（自動體外心臟電擊去顫器）後，旋即送醫急救，目前還在急救，至於墜樓真正原因，則待後續調查釐清。
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