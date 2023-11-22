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高雄警車趕場 迴轉遭撞後波及3機車1騎士受傷

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警左營分局警車今天上午趕處理車禍，不料迴轉時遭後方轎車追撞，發生連環車禍，警車撞上對向機車後，撞擊路邊停車才停下，但機車又連撞2機車，造成1名機車騎士受輕傷，共造成5輛汽機車受損，確實肇事原因由警方調查中。

據了解，今天上午11時許，配屬左營警分局左營派出所的四海派出所警車，由黃姓警員駕駛，準備前往左營大路處理車禍，不料，警車行駛到左營大路451巷口準備迴轉，卻遭後方耿姓男子（57歲）轎車追撞右後車身，導致警車失控，往對向撞去。

不巧對向王姓女子（31歲）騎機車路過，警車失控後撞上王女的機車，機車再撞上停在路邊停車格的2輛機車，致王女倒地受擦傷，受傷送國軍左營醫院治療。警車則再撞上1輛停在路邊的轎車後才停下。

警方表示，目前正釐清肇事責任，確實肇事原因仍待調查。

高市左營警分局今天警車迴轉遭撞後，造成連環車禍。記者林保光／翻攝
高市左營警分局今天警車迴轉遭撞後，造成連環車禍。記者林保光／翻攝
高市左營警分局今天警車迴轉遭撞後，造成連環車禍。圖／擷取自記者爆料網
高市左營警分局今天警車迴轉遭撞後，造成連環車禍。圖／擷取自記者爆料網
高市左營警分局今天警車迴轉遭撞後，造成連環車禍。記者林保光／翻攝
高市左營警分局今天警車迴轉遭撞後，造成連環車禍。記者林保光／翻攝

警車 機車騎士 車禍 失控

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