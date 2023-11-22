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彰化「送肉粽」到台中惹議 法師：地方可能要煞氣送遠點

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣和美鎮與花壇鄉今晚將舉行送煞儀式，其中和美的隊伍日前公布路線從和美鎮上國道三號到台中市大甲，引起台中海線民眾反彈，對於「送肉粽」儀式送出海捨近求遠，法師顏文讚說，確實比較少見，但有時也是地方要求，希望降煞氣送遠一點，納入地方意見讓居民安心也很重要。

和美鎮長林庚壬表示，喪家今天出殯，晚上送煞從高速公路到大甲溪，先前確實有台中民意代表致電他希望協調喪家更改路線，他認為，和美早期確實送煞習俗多，大都就近從沿海送出去，不曉得這次路線怎會送到外縣市，但也不可能叫喪家什麼都不做，在沒有違法情況下只能道德勸說，喪家起初回覆儀式路線都排好了，最後決定是否更改路線只能尊重。

有40多年法師資歷的顏文讚說，「送肉粽」儀式通常還會評估方便、就近的路線送出海，若捨近求遠，往往是因地方要求，希望煞氣送遠一點，但價格也較高。

不過，由禮儀社、宮廟或法師主導的儀式規模與專業度各不同，若是由地方角頭宮廟處理，涵蓋的範圍大都會涵蓋全村庄，禮儀社則主要針對喪家和鄰居周遭處理，執行的時間長短也有差，但角頭協助處理送煞往往也會評估交情，喪家經濟狀況會情義相挺，價格相對低，當做善事。

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「送肉粽」是對上吊身亡者透過「送肉粽」科儀，請法師或專業人士，將上吊的繩子、橫梁、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，以安定人心，沿途會放鞭炮驅除煞氣。圖／楊昇樺提供
「送肉粽」是對上吊身亡者透過「送肉粽」科儀，請法師或專業人士，將上吊的繩子、橫梁、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，以安定人心，沿途會放鞭炮驅除煞氣。圖／楊昇樺提供

法師 送肉粽 角頭

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