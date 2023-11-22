蘆洲傳奇小廟九芎公旁 轎車被砸窗扔進鞭炮炸出白煙

1輛違停新北市蘆洲區九芎街路邊紅線的轎車，今天凌晨遭人砸破車窗玻璃往內投擲點燃的鞭炮，幸未引發火燒車。事後車主報警，懷疑是債務糾紛被報復或警告，警方已鎖定嫌犯身分展開調查。

蘆洲有1顆九芎樹，流傳著鄭成功故事，這棵樹被鄉親賦予神格，稱為「九芎公」，街道據此命名，1970年蓋了一間小廟，後來馬路拓寬，刻意從兩側繞過小廟，形成廟在馬路正中央的現況。

1輛黑色老舊轎車昨晚違停在九芎公廟旁的路邊紅線，今天凌晨2時許被人砸破駕駛座車窗玻璃，點燃鞭炮扔進車內落在右前座椅墊上，民眾聽見爆破聲、看見轎車冒出白煙立刻報案。

消防隊趕抵時，已無火煙，打開車門清除椅墊上的鞭炮屑和可燃物，確定沒有引發火燒車之虞便離開，後續交由警方處理。

事後52歲車主被警方通知到案協助調查，他說這輛車長期租給朋友，使用人是1個69歲老翁，老翁說他跟別人有債務糾紛，懷疑是被債主報復或警告。警方根據報案人提供資料，已鎖定對象展開調查，將通知他到案說明，目前依毀損罪嫌偵辦。

消防局第三大隊長陳志德則提醒，新北市政府對爆竹煙火的施放時間與地點皆有管制，每天晚上10時至隔天清晨6時禁止燃放，違者可處3萬以上15萬元以下罰鍰。引發火災還可能涉及公共危險罪嫌，呼籲民眾切勿以身試法。