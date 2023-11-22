快訊

多卡族不受歡迎？ 清卡潮後注意銀行2大策略改變

「互相棄保就被選民放棄」 連勝文：黃珊珊要想想宋楚瑜教她的

好市多黑色購物週Day 3！又見隱藏版優惠 蘋果這款MacBook免3萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘆洲傳奇小廟九芎公旁 轎車被砸窗扔進鞭炮炸出白煙

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

1輛違停新北市蘆洲區九芎街路邊紅線的轎車，今天凌晨遭人砸破車窗玻璃往內投擲點燃的鞭炮，幸未引發火燒車。事後車主報警，懷疑是債務糾紛被報復或警告，警方已鎖定嫌犯身分展開調查。

蘆洲有1顆九芎樹，流傳著鄭成功故事，這棵樹被鄉親賦予神格，稱為「九芎公」，街道據此命名，1970年蓋了一間小廟，後來馬路拓寬，刻意從兩側繞過小廟，形成廟在馬路正中央的現況。

1輛黑色老舊轎車昨晚違停在九芎公廟旁的路邊紅線，今天凌晨2時許被人砸破駕駛座車窗玻璃，點燃鞭炮扔進車內落在右前座椅墊上，民眾聽見爆破聲、看見轎車冒出白煙立刻報案。

消防隊趕抵時，已無火煙，打開車門清除椅墊上的鞭炮屑和可燃物，確定沒有引發火燒車之虞便離開，後續交由警方處理。

事後52歲車主被警方通知到案協助調查，他說這輛車長期租給朋友，使用人是1個69歲老翁，老翁說他跟別人有債務糾紛，懷疑是被債主報復或警告。警方根據報案人提供資料，已鎖定對象展開調查，將通知他到案說明，目前依毀損罪嫌偵辦。

消防局第三大隊長陳志德則提醒，新北市政府對爆竹煙火的施放時間與地點皆有管制，每天晚上10時至隔天清晨6時禁止燃放，違者可處3萬以上15萬元以下罰鍰。引發火災還可能涉及公共危險罪嫌，呼籲民眾切勿以身試法。

蘆洲九芎街今天凌晨有1輛違停路邊紅線的轎車，遭人砸破車窗玻璃往內投擲點燃的鞭炮，消防隊趕抵時，已無火煙，後續交由警方處理。記者林昭彰／翻攝
蘆洲九芎街今天凌晨有1輛違停路邊紅線的轎車，遭人砸破車窗玻璃往內投擲點燃的鞭炮，消防隊趕抵時，已無火煙，後續交由警方處理。記者林昭彰／翻攝
蘆洲九芎街今天凌晨有1輛違停路邊紅線的轎車，遭人砸破車窗玻璃往內投擲點燃的鞭炮，消防隊趕抵時，已無火煙，右前座留下玻璃碎片和鞭炮屑，皮椅燒出1小塊焦黑。記者林昭彰／翻攝
蘆洲九芎街今天凌晨有1輛違停路邊紅線的轎車，遭人砸破車窗玻璃往內投擲點燃的鞭炮，消防隊趕抵時，已無火煙，右前座留下玻璃碎片和鞭炮屑，皮椅燒出1小塊焦黑。記者林昭彰／翻攝
蘆洲九芎街今天凌晨有1輛違停路邊紅線的轎車，遭人砸破車窗玻璃往內投擲點燃的鞭炮，消防隊趕抵時，已無火煙，右前座留下玻璃碎片和鞭炮屑，皮椅燒出1小塊焦黑。記者林昭彰／翻攝
蘆洲九芎街今天凌晨有1輛違停路邊紅線的轎車，遭人砸破車窗玻璃往內投擲點燃的鞭炮，消防隊趕抵時，已無火煙，右前座留下玻璃碎片和鞭炮屑，皮椅燒出1小塊焦黑。記者林昭彰／翻攝

車主 火燒車 債務

延伸閱讀

全台最高壽110歲鄰長疑洗澡滑倒離世 傳奇長壽秘訣曝光

影／視線死角釀禍？目擊居民還原彰化娃娃車車禍：多人受傷流血、童嚇壞痛哭

5歲童飛出車外「腦震盪」…彰化娃娃車被攔腰撞進農田 全車13人受傷

又是開輔助駕駛肇禍！新款PHEV轎車於國道1號銅鑼段直撞緩撞車

相關新聞

彰化娃娃車禍5歲童被拋飛 出現創傷後異常靜默

彰化竹塘鄉立幼兒園的一輛娃娃車，昨天下課載送幼童返家時遭一輛轎車從後方強力推撞，車頭往前墜入排水溝，娃娃車內11幼童及駕...

消防特考班爆集體包庇舞弊 消防署將3名學員退訓

竹山消防訓練中心爆出111年度消防特考班學員集體舞弊，案經監考隊職官回溯錄影檔稽核，發現部分學員成績登錄不實，消防署聞報...

彰化「送肉粽」到台中惹議 法師：地方可能要煞氣送遠點

彰化縣和美鎮與花壇鄉今晚將舉行送煞儀式，其中和美的隊伍日前公布路線從和美鎮上國道三號到台中市大甲，引起台中海線民眾反彈，...

高雄警車趕場 迴轉遭撞後波及3機車騎士受傷

高雄市警左營分局警車今天上午趕處理車禍，不料迴轉時遭後方轎車追撞，發生連環車禍，警車撞上對向機車後，撞擊路邊停車才停下，...

見準岳父開心出門面交...未來女婿報警逮女車手 保20萬積蓄

新北市汐止區53歲曹姓男子日前加入LINE投資群組並匯了10萬元投資，還不時與女兒的鍾姓男友(29歲)分享投資資訊。鍾男...

蘆洲傳奇小廟九芎公旁 轎車被砸窗扔進鞭炮炸出白煙

1輛違停新北市蘆洲區九芎街路邊紅線的轎車，今天凌晨遭人砸破車窗玻璃往內投擲點燃的鞭炮，幸未引發火燒車。事後車主報警，懷疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。