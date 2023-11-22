快訊

多卡族不受歡迎？ 清卡潮後注意銀行2大策略改變

「互相棄保就被選民放棄」 連勝文：黃珊珊要想想宋楚瑜教她的

好市多黑色購物週Day 3！又見隱藏版優惠 蘋果這款MacBook免3萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

注意！桃園增設2處「未禮讓行人」 科技執法12月1日啟用

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

為改善交通環境，桃園市警察局於桃園區中正路與復興路口、成功路與三民路口，建置取締車不禮讓行人的科技執法設備，並於今年5月擇定龜山區萬壽路二段與振興路口、蘆竹區中正路與忠孝東路口，原多功能科技執法修正取締項目為「不禮讓行人」，預計今年12月1日正式啟用。

統計11月1日至20日宣導期間新增2處偵測件數，龜山區萬壽路二段與振興路口，偵測不禮讓行人違規16件、蘆竹區中正路與忠孝東路口，偵測不禮讓行人違規8件，2處合計偵測違規24件；另經統計今年1至10月取締未禮讓行人，員警攔停舉發9633件，科技執法舉發1911件，合計1萬1544件，較去年同期1381件，增加1萬163件，警方表示，在嚴格取締執法之下，大部分民眾均已養成禮讓行人之習慣。

今年6月30日道路交通管理處罰條例修正通過，提高汽車未停讓行人罰責及擴大未停讓罰責適用範圍，罰鍰上限並由新台幣3600元提高至6000元，致人受傷或死亡罰鍰加倍，並處以吊扣（銷）駕駛執照，以維護行人安全。

警方強調交通安全維護，有賴民眾遵守交通規則，科技執法的目的是藉由民眾守法降低交通事故，以達充分保障用路人安全之目標，明年將持續規劃「校園及行人安全」科技執法，期透過提升執法強度，降低交通事故發生。

桃園市警察局分別在龜山區、蘆竹區增設2路口「未禮讓行人」取締科技執法12/1啟用。記者周嘉茹／翻攝
桃園市警察局分別在龜山區、蘆竹區增設2路口「未禮讓行人」取締科技執法12/1啟用。記者周嘉茹／翻攝

科技執法 桃園 交通違規

延伸閱讀

綠營桃園選情告急？地方大佬樂觀有信心

議員指家長接送區車常違規久停 竹市允科技執法

影／斑馬線上被撞斷腿！客運右轉未禮讓行人 中和7旬嬤卡前輪哀號

嘉市首創全台首座「停車再開」科技執法 最快下月在這路口啟用

相關新聞

彰化娃娃車禍5歲童被拋飛 出現創傷後異常靜默

彰化竹塘鄉立幼兒園的一輛娃娃車，昨天下課載送幼童返家時遭一輛轎車從後方強力推撞，車頭往前墜入排水溝，娃娃車內11幼童及駕...

消防特考班爆集體包庇舞弊 消防署將3名學員退訓

竹山消防訓練中心爆出111年度消防特考班學員集體舞弊，案經監考隊職官回溯錄影檔稽核，發現部分學員成績登錄不實，消防署聞報...

彰化「送肉粽」到台中惹議 法師：地方可能要煞氣送遠點

彰化縣和美鎮與花壇鄉今晚將舉行送煞儀式，其中和美的隊伍日前公布路線從和美鎮上國道三號到台中市大甲，引起台中海線民眾反彈，...

高雄警車趕場 迴轉遭撞後波及3機車騎士受傷

高雄市警左營分局警車今天上午趕處理車禍，不料迴轉時遭後方轎車追撞，發生連環車禍，警車撞上對向機車後，撞擊路邊停車才停下，...

見準岳父開心出門面交...未來女婿報警逮女車手 保20萬積蓄

新北市汐止區53歲曹姓男子日前加入LINE投資群組並匯了10萬元投資，還不時與女兒的鍾姓男友(29歲)分享投資資訊。鍾男...

蘆洲傳奇小廟九芎公旁 轎車被砸窗扔進鞭炮炸出白煙

1輛違停新北市蘆洲區九芎街路邊紅線的轎車，今天凌晨遭人砸破車窗玻璃往內投擲點燃的鞭炮，幸未引發火燒車。事後車主報警，懷疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。