注意！桃園增設2處「未禮讓行人」 科技執法12月1日啟用

為改善交通環境，桃園市警察局於桃園區中正路與復興路口、成功路與三民路口，建置取締車不禮讓行人的科技執法設備，並於今年5月擇定龜山區萬壽路二段與振興路口、蘆竹區中正路與忠孝東路口，原多功能科技執法修正取締項目為「不禮讓行人」，預計今年12月1日正式啟用。

統計11月1日至20日宣導期間新增2處偵測件數，龜山區萬壽路二段與振興路口，偵測不禮讓行人違規16件、蘆竹區中正路與忠孝東路口，偵測不禮讓行人違規8件，2處合計偵測違規24件；另經統計今年1至10月取締未禮讓行人，員警攔停舉發9633件，科技執法舉發1911件，合計1萬1544件，較去年同期1381件，增加1萬163件，警方表示，在嚴格取締執法之下，大部分民眾均已養成禮讓行人之習慣。

今年6月30日道路交通管理處罰條例修正通過，提高汽車未停讓行人罰責及擴大未停讓罰責適用範圍，罰鍰上限並由新台幣3600元提高至6000元，致人受傷或死亡罰鍰加倍，並處以吊扣（銷）駕駛執照，以維護行人安全。

警方強調交通安全維護，有賴民眾遵守交通規則，科技執法的目的是藉由民眾守法降低交通事故，以達充分保障用路人安全之目標，明年將持續規劃「校園及行人安全」科技執法，期透過提升執法強度，降低交通事故發生。