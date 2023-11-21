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台9線金崙路段2車對撞「5人受傷」 女駕駛一度受困

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

台9線金崙路段今天發生2車對撞車禍，35歲陳姓女子獨自駕車從屏東台東方向行駛，爬坡路段卻突然偏移至對向車道，當場撞上一輛4人休旅車，陳女安全氣囊爆開，一度受困車內。警方表示，此起車禍共造成5人受傷，均無生命危險，兩車駕駛人未喝酒。

台9線396公里，距離太麻里鄉金崙大橋不遠處道路，今天上午9點多發生交通事故，一輛紅色轎車與黑色休旅車撞在一起，35歲陳姓女子受困轎車駕駛座，消防隊人員使用破壞器材協助脫困。

警方調查，陳女從屏東往台東方向行進，行經台9線396公里時，車輛因不明原因偏移至對向車道，當時王姓男子（44歲）駕駛的黑色休旅車迎面而來，兩車瞬間對撞在一起，2車共有5人受傷，陳女分別送往馬偕及部立台東醫院治療，幸皆無生命危險。

陳女傷勢較為嚴重，無法說明清楚事故發生原因，另車4人受到輕傷。警方表示，兩車駕駛的酒測值均為0，詳細肇事原因需要進一步調查釐清。

35歲陳姓女子獨自駕車，爬坡時突然偏移至對向車道撞上黑色休旅車，陳女安全氣囊爆開，一度受困車內。記者徐白櫻／翻攝
35歲陳姓女子獨自駕車，爬坡時突然偏移至對向車道撞上黑色休旅車，陳女安全氣囊爆開，一度受困車內。記者徐白櫻／翻攝
35歲陳姓女子獨自駕車，爬坡時突然偏移至對向車道撞上黑色休旅車，陳女安全氣囊爆開，一度受困車內。記者徐白櫻／翻攝
35歲陳姓女子獨自駕車，爬坡時突然偏移至對向車道撞上黑色休旅車，陳女安全氣囊爆開，一度受困車內。記者徐白櫻／翻攝

休旅車 台東 屏東 車禍 安全氣囊 車道

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