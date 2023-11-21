明天才要過110歲農曆生日 「全台最年長鄰長」疑洗澡滑倒…送醫昏迷離世

全台最高齡鄰長110歲黃德成也是嘉義縣最年長人瑞，上周三洗澡時疑在浴室滑倒，撞到頭部及臀部，家人隔天將他送至醫院，沒想到病情急轉直下陷入昏迷，住進加護病房一周，昨晚離開人世，明天就是黃德成農曆生日，家人親友都很惋惜不捨。

議員江佩曄說，明天就是老鄰長的農曆生日，已經訂好蛋糕準備慶生，沒想到發生憾事，黃德成為人親切、和善，是大家都很敬重的長輩。水上鄉長林緗亭說，黃德成平時會拿著拐杖到鄰近公園走路，最近開始有一些退化情形，身體狀況保持的不錯，將到家關心。

水上鄉三和村方圓50公尺內就有3位人瑞，其中110歲的黃德成先生是嘉義縣最高齡的人瑞，因晚報戶口實際年紀約112歲，擔任鄰長40多年，蔡英文總統曾在2020年重陽節親自登門祝賀。黃德成的弟媳黃羅也好今年也滿100歲，育有2子3女，受子孫鄰里愛戴。