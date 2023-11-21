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影／黃狗台74快速路上被撞奔竄 台中警員冒險救下
台中市台74號道路日前出現一隻流浪犬，疑已被撞受傷，而且在車道上不知如何下來。警方獲報，兩名警員僅帶了簡單的簍子前往處理，後來在安撫狗的情緒後，順利把狗兒救下，還送往動物醫院救治。
霧峰警分局長陳祥麟肯定警員處理得當，不僅救了狗，還避免快速道路上可能因此發生意外，今天給予兩警員表揚。
警方說，內新派出所警員陳虹君和黃科淵日前據報，指台74線29K至30K往霧峰方向有小狗在逃竄，似乎有遭車撞，因車流眾多且車速又快，請警方幫忙。兩人立即上台74線上尋找，並在在32.5K路肩處，發現這隻棕色的中型狗在逆向奔竄。
兩警員帶了簡單的簍子下車，原想把狗兒裝了離開，但狗兒齜牙裂嘴，情緒激動。但在兩警員耐心安撫下，狗兒似知道警員是來救牠的，一時即變得溫馴並願意讓員警抱牠上車。
警員把狗兒帶往動物醫院就治，獸醫師說，狗兒身上未植入晶片，研判已在街上流浪一陣子了。經診斷，發現狗兒嘴巴有傷口，且右後腿骨折受傷，需住院療養一段時間。因醫院與動物保護協會有友善合作，因此不用擔心醫療費用的部分。
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