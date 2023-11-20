快訊

台台併還沒併已嘗甜頭！ 台灣之星用戶「實測」驚喜1事：我有訊號了

北市民政局爆職場霸凌「拍頭羞辱退公文」 多名公務員求助：不想看精神科

聽新聞
test
0:00 / 0:00

就是想去玩！9歲男童偷離家勇闖耶誕城 夜徘徊遇警助返家

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市歡樂耶誕城17日登場，吸引許多民眾前來感受歡樂氛圍。海山警方前晚7時許在耶誕城附近巡邏時，發現1名9歲男童在路中徘徊，經詢問得知男童因很想來參加耶誕城活動，獨自離家至耶誕城遊玩。警員聯繫時發現家屬正焦急的在派出所報案，得知警方尋獲後才放下心中大石，不斷向警方道謝。

海山警方表示，這名9歲男童住在板橋車站附近，前天（18日）因十分想參與耶誕城活動，瞞著家人獨自離家步行到耶誕城。家人發現男童不在家中焦急地四處尋找，苦尋無人後立即至海山派出所報案。此時在耶誕城附近巡邏的警員發現1名男童獨自在路中徘徊疑似與家人走失，警方隨即將男童帶至服務台，由防治組巡官周易瑩協助安撫。

男童此時才說自己偷偷離家來參觀耶誕城，警方立即致電聯繫家屬，正在派出所製作筆錄的家屬接到警方通知，表示小孩正在耶誕城服務台，家長這才如釋重負，立即至服務台將小孩帶返家，並不斷向警員道謝。

無獨有偶，昨天晚間9時許1名男童於縣民大道與新府路口，向板橋分局警員表示過馬路時因人潮眾多不慎與家人分開，板橋分局警員立即通報聯合服務中心，家屬發現男童走失欲前往服務台詢問時，路上見到海山分局副分局長林文隆正在執行勤務遂上前求助。副分局長林文隆得知後表示剛才已接獲通報，立即帶家屬前往服務台順利與男童會合，結束一場驚魂記。

海山分局長王鴻儒表示，警方在耶誕城活動期間投入大量警力協助交通疏導、為民服務、安全維護及防預防踩踏等多項勤務作為，確保前來參加的民眾能度過歡樂與平安的耶誕節活動。提醒如有攜帶孩童者，務必將孩童看顧好，並隨時注意人潮動向，若民眾有需要服務，可就近尋求警方協助。

偷偷離家的男童被帶到服務台等待家屬前來。記者黃子騰／翻攝
偷偷離家的男童被帶到服務台等待家屬前來。記者黃子騰／翻攝
海山分局副分局長林文隆帶著焦急的家屬與走失的男童會合。記者黃子騰／翻攝
海山分局副分局長林文隆帶著焦急的家屬與走失的男童會合。記者黃子騰／翻攝

歡樂耶誕城

延伸閱讀

最想要當然是小花娃娃！ LV耶誕好禮童趣又繽紛

少了「它」不算過耶誕！麗緻坊、星巴克 復刻甜蜜經典

雙北璀璨聖誕季！ 快追2023歡樂耶誕城最高天幕耶誕樹、新光三越雪白時光之樹、台北101耶誕旋轉木馬現身

歡樂耶誕城限定！環狀線「雪粼列車」車廂飄雪花

相關新聞

就是想去玩！9歲男童偷離家勇闖耶誕城 夜徘徊遇警助返家

新北市歡樂耶誕城17日登場，吸引許多民眾前來感受歡樂氛圍。海山警方前晚7時許在耶誕城附近巡邏時，發現1名9歲男童在路中徘...

車頭全毀！國道再傳自動駕駛肇禍 福特休旅車撞上工程車

45歲張姓男子今中午駕駛福特休旅車，沿國道3號往北行駛，行經長治路段內側車道時，疑因開啟自動駕駛、未注意車前路況，直接撞...

嘉義男涉酒駕載女子上路 深夜自摔堤防便道1死1重傷

嘉義縣朴子市朴子溪防汛堤防便道今天凌晨12點多發生機車酒駕自摔死亡車禍，約30歲黃姓機車騎士涉飲酒後上路，載著20歲賴姓...

桃園妙齡女搭前夫白牌車回家慘遭摸胸、指侵 法院重判

桃園一名20歲女子2021年11月間，在白牌計程車群組內叫車，因前夫是群組內的司機，當他看見訊息後便主動詢問載她回家，沒...

新北騎士遭砂石車輾過爆頭亡 肇事駕駛肇逃旋遭逮

新北市新店區今天下午發生死亡車禍。59歲葉姓男子下午2時許駕駛砂石車行經新店區北宜路一段，欲從內側車道變換至外側車道時，...

她投資「3個月獲利400萬」想出金才知遭詐 北市警逮詐團8人

張姓婦人誤信LINE上投資群組詐團話術，陸續面交120萬元投資期貨，見網上獲利400萬元想出金，孰料對方要求再交50萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。