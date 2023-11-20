就是想去玩！9歲男童偷離家勇闖耶誕城 夜徘徊遇警助返家

新北市歡樂耶誕城17日登場，吸引許多民眾前來感受歡樂氛圍。海山警方前晚7時許在耶誕城附近巡邏時，發現1名9歲男童在路中徘徊，經詢問得知男童因很想來參加耶誕城活動，獨自離家至耶誕城遊玩。警員聯繫時發現家屬正焦急的在派出所報案，得知警方尋獲後才放下心中大石，不斷向警方道謝。

海山警方表示，這名9歲男童住在板橋車站附近，前天（18日）因十分想參與耶誕城活動，瞞著家人獨自離家步行到耶誕城。家人發現男童不在家中焦急地四處尋找，苦尋無人後立即至海山派出所報案。此時在耶誕城附近巡邏的警員發現1名男童獨自在路中徘徊疑似與家人走失，警方隨即將男童帶至服務台，由防治組巡官周易瑩協助安撫。

男童此時才說自己偷偷離家來參觀耶誕城，警方立即致電聯繫家屬，正在派出所製作筆錄的家屬接到警方通知，表示小孩正在耶誕城服務台，家長這才如釋重負，立即至服務台將小孩帶返家，並不斷向警員道謝。

無獨有偶，昨天晚間9時許1名男童於縣民大道與新府路口，向板橋分局警員表示過馬路時因人潮眾多不慎與家人分開，板橋分局警員立即通報聯合服務中心，家屬發現男童走失欲前往服務台詢問時，路上見到海山分局副分局長林文隆正在執行勤務遂上前求助。副分局長林文隆得知後表示剛才已接獲通報，立即帶家屬前往服務台順利與男童會合，結束一場驚魂記。