淡水七旬婦里辦公室前被搶 警方隔天逮捕嫌犯追回金項鍊

江姓嫌犯（中）前天中午在淡水區民權里辦公室前，搶奪71歲老婦頸上金項鍊，連續逃逸到蘆洲、五股、桃園等地藏匿，昨天在五股地區被警方拘提到案。記者林昭彰／翻攝

新北市淡水區1名71歲老婦人，前天中午在民權里辦公室前遭人搶走金項鍊，遲至下午4時許才報案。警方調閱監視器鎖定犯嫌，發現他犯案後馬上搭車到五股變賣，接著又逃到蘆洲、桃園等地，員警昨天持拘票在五股將他逮捕歸案，依搶奪罪嫌移送法辦。

據了解，40歲江姓犯嫌有詐欺、洗錢、妨害自由等刑案紀錄，他原籍桃園但居無定所，自稱前天到淡水區民族路112巷附近找女友，中午離開時在民權里辦公室旁遇見老婦人，臨時起意扯下她脖子上的金項鍊逃跑。

老婦人被搶驚魂未定，遲至下午4時許才到轄區竹圍派出所報案。警方獲報擴大調閱監視器，發現搶匪犯案之後搭乘計程車直奔五股地區某銀樓，變賣3萬3080元。

員警到銀樓追回金項鍊，並依據嫌犯銷贓時提供抄登的身分資料，向士林地檢署聲請拘票獲准。另一方面持續調閱監視器、透過手機定位追蹤，鎖定他從銀樓離開之後，又陸續搭計程車到蘆洲區長樂路、桃園區中正路、五股區成泰路三段577巷等處躲藏。