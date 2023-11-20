女外送員停等紅燈遭橫禍 BMW男未注意撞上釀3車連環撞

劉姓女外送員遭BMW轎車撞上。記者黃子騰／翻攝 新北市1名擔任美食外送員的45歲劉姓女子，今天上午11時許騎機車行經板橋區民生路三段等紅燈時，駕駛BMW轎車的28歲李姓男子疑未注意車前狀況，直接撞上騎機車的劉女，導致劉女人車失控再追撞前方的小貨車。救護人員到場發現劉女僅雙膝擦傷並無大礙，三人酒測值均為0，車禍原因及肇責歸屬仍待警方調查。

據了解，撞上劉姓女外送員的李姓男子，今天上午11時許駕駛BMW轎車行經板橋區民生路三段往中和方向時，疑未注意車前狀況撞上前方正停等紅燈的機車，劉女機車再追撞前方41歲高男駕駛的小貨車，劉女人車當場倒地。警方及救護人員獲報到場，發現劉女僅雙膝擦傷不願就醫，而李男及高男則未受傷。