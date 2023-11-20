快訊

阿根廷狂人勝選 極右「無政府資本主義者」當總統

BLACKPINK續約有解了！4人制繼續走下去 2成員願簽約

從專業外交官到賴清德副手 蕭美琴的角色面臨重新校正

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中公車跨雙黃線闖紅燈 警方將開罰

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中客運1輛公車16日清晨7時許行經太平區永成北路68號前路口時，明明前方已紅燈，但仍未減速硬闖，全程被人錄下貼上網。警方在網路發現，上午說檢視影片，發現公車有跨越雙黃線及闖紅燈情事，將依道路交通管理處罰條例分別最高可處1800元及5400元罰緩。

警方說，影片中可以看到公車跨越雙黃線，超越了另輛在前方的轎車，且硬闖了紅燈。所幸當時另向的機車已先停下，才未發生車禍，過程十分驚險。

警方說，公車駕駛已明顯違反道路交通處罰條第45條第1項第3款「未依規定駛入來車道」以及第53條第1項「行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈」將依規定開罰，呼籲汽機車駕駛行車應確實遵守交通規則，切勿搶快違規，以維用路人安全。

台中客運1輛公車16日行經太平區永成北路68號前路口時，明明前方已紅燈，但仍未減速硬闖。圖／取自社會事新聞影音
台中客運1輛公車16日行經太平區永成北路68號前路口時，明明前方已紅燈，但仍未減速硬闖。圖／取自社會事新聞影音

公車 交通違規

延伸閱讀

台中行人闖紅燈...煞停不及直接撞飛 車頭玻璃碎成蜘蛛網狀

騎士撞死闖紅燈走斑馬線行人 自首並賠償獲緩刑免入獄

飛來橫禍...女大生意外撞死闖紅燈男子 無力賠償遭訴

21歲男無照開小貨車又疲勞駕駛 跨越雙黃線撞死單車騎士

相關新聞

高雄婦撐傘穿越不該走的馬路 倒楣特斯拉擦撞…她吞罰單

楊姓婦人12日下午撐傘不顧往來車輛，徒步穿越高雄市左營區博愛二路車道，下一秒遭特斯拉呂姓駕駛擦撞，楊倒地受傷、傘噴飛，過...

台南市寵物店凌晨失火 損失25隻寵物犬

台南市中西區大同路一段一間3層樓寵物店，今天凌晨1點42分突然起火燃燒，冒出火煙，消防人員到場後大門深鎖破門進入，1樓及...

影／三重女司機衝撞路旁7機車 網友猜酒駕、毒駕、滑手機全錯

新北市三重區今天凌晨有1輛休旅車，緩慢偏移衝撞整排路旁機車發出清脆響聲，恰巧被路人用手機錄下過程，隨即貼網描述「親眼目睹...

7旬老翁到三峽拉繩索攀石壁摔落 新北消防出動42人搬運送醫

新北市三峽區昨天上午9時許，有1名76歲老翁在五寮尖山區，利用現場繩索攀爬大石壁時不慎摔落受傷，消防局獲報出動42人，用...

男想約正妹「歡歡」按摩 被要求買上萬點數陷色情詐騙

桃園市龜山區一名李姓男子，昨凌晨在超商多次購買高額遊戲點數，引起店員懷疑報警，結果發現李男為了想約一名網路上的女子見面，...

台中公車跨雙黃線闖紅燈 警方將開罰

台中客運1輛公車16日清晨7時許行經太平區永成北路68號前路口時，明明前方已紅燈，但仍未減速硬闖，全程被人錄下貼上網。警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。