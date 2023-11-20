台中公車跨雙黃線闖紅燈 警方將開罰

台中客運1輛公車16日清晨7時許行經太平區永成北路68號前路口時，明明前方已紅燈，但仍未減速硬闖，全程被人錄下貼上網。警方在網路發現，上午說檢視影片，發現公車有跨越雙黃線及闖紅燈情事，將依道路交通管理處罰條例分別最高可處1800元及5400元罰緩。

警方說，影片中可以看到公車跨越雙黃線，超越了另輛在前方的轎車，且硬闖了紅燈。所幸當時另向的機車已先停下，才未發生車禍，過程十分驚險。