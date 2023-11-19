快訊

韓國瑜酸「多老了還在立法院」 柯建銘：感謝肯定我的資深

斡旋以巴「人質談判」卡達總理：只剩小細節 接近達成協議

柯文哲喊用民眾黨總統候選人身分戰到底 柯辦：大家可以各自解讀

鹿港廟會活動負責放鞭炮卻釀「火燒車」 男子吃上官司

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣傅姓男子今年4月在鹿港鎮參加「彰濱天后宮進香謁祖活動」，擔任燃放鞭炮人員，卻將燃放後鞭炮盒踢到路旁小貨車後方，造成小貨車燒燬，彰化地方法院依公共危險罪將傅男判處拘役10日，得易科罰金。

判決書指出，傅男今年4月28日參加「彰濱天后宮進香謁祖活動」，在鹿港鎮中山路與光復路口，燃放「太子蜂炮」2盒後，即將鞭炮盒踢到路邊一部小貨車後方，導致煙火炮屑掉入小貨車貨斗內，引燃可燃物，造成小貨車燒燬，消防隊出動搶救才撲滅火勢。

但傅男否認犯行，辯稱他是將放完的蜂炮踢到小貨車後面，不是踢到下方，確認不會燃燒才離開，燃燒完的鞭炮盒他不用負責清理，並未引起火災，也未與小貨車車主和解賠償。

法官調閱監視器畫面發現，傅男當天下午4時07至09分許在廟會活動中燃放鞭炮，而路旁小貨車是在同日5時25分起火，且經彰化縣消防局火災原因鑑定認定火災發生原因為施放升空類爆竹煙火炮屑掉入車輛後貨斗，蓄積引燃該處可燃物，而擴大延燒，因此依失火燒燬住宅以外之他人物品罪，判處傅男拘役10日，全案可上訴。

傅姓男子今年4月在鹿港鎮參加「彰濱天后宮進香謁祖活動」，將燃放後鞭炮盒踢到路旁小貨車後方，造成小貨車燒燬，彰化地方法院依公共危險罪將傅男判處拘役10日，得易科罰金。記者林宛諭／攝影
傅姓男子今年4月在鹿港鎮參加「彰濱天后宮進香謁祖活動」，將燃放後鞭炮盒踢到路旁小貨車後方，造成小貨車燒燬，彰化地方法院依公共危險罪將傅男判處拘役10日，得易科罰金。記者林宛諭／攝影

火災 鹿港 天后宮 車主 彰化

延伸閱讀

嘉義梅山36彎第15彎驚傳轎車火燒車 火勢猛烈黑煙沖天

勞動部助銀髮族就業 鹿港香包老店變身科技工藝品店

竹科聯發科B3停車場火燒車冒火煙 灑水設備啟用未延燒

藍天如大海鯨鯊悠游 鹿港風箏節親子樂不可支

相關新聞

影／重機車友質疑員警違規迴轉 網批濫用職權…三重分局：趕赴車禍現場

有重機車友昨天在新北市三重區，看見2輛警用機車在禁止左轉的路口，鳴笛迴轉衝上忠孝橋，因而將行車記錄影像剪輯貼上網路質疑員...

未做登山準備獨攀舊蘇花象鼻隧道峭壁 男體力不支卡懸崖

新北市70歲李姓男子在網路發現舊蘇花公路象鼻隧道美景，想一探究竟，今天中午沒有做好任何登山準備，就直接攀爬象鼻隧道懸崖，...

影／吃1600元霸王餐！新莊羊肉爐貼網警告客「卻不告」警1原因主動偵辦

新北市新莊區長疆羊肉爐輔大店昨晚被吃霸王餐，於是將客人容貌公開貼在臉書社團，警告對方行為涉及詐欺罪嫌，員警看見貼文主動聯...

鹿港廟會活動負責放鞭炮卻釀「火燒車」 男子吃上官司

彰化縣傅姓男子今年4月在鹿港鎮參加「彰濱天后宮進香謁祖活動」，擔任燃放鞭炮人員，卻將燃放後鞭炮盒踢到路旁小貨車後方，造成...

台中街頭拿「角棍」狂毆人骨折 三惡煞稱債務糾紛…檢今聲押

葉姓男子昨天下午開車行經台中市北區天津路，轎車遭後車追撞，他下車後遭對方施姓男子等3人拿角棍、球棒等器械狂毆，造成肢體骨...

影／「沒發現我在跟你？」詐騙車手剛提款 派出所長就現身

1名詐騙集團車手日前到新北市三重區，三更半夜在郵局提領贓款之後又鬼鬼祟祟走向銀行，恰巧被剛運動完路過的派出所所長遇上，通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。