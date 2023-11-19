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未做登山準備獨攀舊蘇花象鼻隧道峭壁 男體力不支卡懸崖

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

新北市70歲李姓男子在網路發現舊蘇花公路象鼻隧道美景，想一探究竟，今天中午沒有做好任何登山準備，就直接攀爬象鼻隧道懸崖，中途體力不支卡在峭壁，只好向消防局求援。搜救人員下切搜尋時發現開始漲潮，趕緊加速搜索，最後在半山腰找到人，平安帶回路面。

花蓮縣消防局表示，中午12點多接獲李姓男子報案，稱自己未攜帶任何裝備獨攀，受困在秀林鄉和平隧道往北，還未到象鼻隧道的峭壁上，無法移動請求救援。警消趕赴現場，卻因地形關係，看不見李男位置，也較難定位，警消、特搜及岸巡單位等積極搜尋。

搜救人員從蘇花公路下切至海灘，發現開始漲潮，擔心海浪打上來更危險，趕緊加快搜索，終於在半山腰看見李男，接觸評估他只有體力透支、無其他不適，給予補給休息後，於下午3點多把李男引導回路面，他便自行離去。

象鼻隧道於日據時期被稱為「八號隧道」，是1931年第一代蘇花公路的11座隧道之一，遠觀就像是大象鼻子，台灣銀行在1961年發行的壹圓紙鈔上的圖案就是象鼻隧道。由於臨海景色壯麗，近年成為熱門攀岩景點，若沒有適當的攀岩設備及教練帶領，現場容易發生意外。消防局也呼籲，舊蘇花公路沿線有警告標示，勿違規進入標示危險或封禁的路段。

花蓮縣消防局獲報李姓男子卡在舊蘇花公路峭壁，特搜大隊、分隊人員、警方及岸巡人員搜索。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局獲報李姓男子卡在舊蘇花公路峭壁，特搜大隊、分隊人員、警方及岸巡人員搜索。圖／花蓮縣消防局提供

新北市70歲李姓男子想要探尋舊蘇花公路象鼻隧道的美景，今天沒有做好任何登山準備獨攀，發現體力不支整個人卡在峭壁，只好向消防局求援。圖／花蓮縣消防局提供
新北市70歲李姓男子想要探尋舊蘇花公路象鼻隧道的美景，今天沒有做好任何登山準備獨攀，發現體力不支整個人卡在峭壁，只好向消防局求援。圖／花蓮縣消防局提供

蘇花公路 漲潮 花蓮 消防員

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