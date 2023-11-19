男獨攀舊蘇花象鼻隧道懸崖 卡峭壁向消防局求援獲救
李姓男子今天跑到舊蘇花公路象鼻隧道懸崖附近獨攀，不料體力不支卡在峭壁向消防局求援；搜救人員下切至海灘，因開始漲潮，擴大加速搜索，在半山腰找到李男，順利帶回路面。
花蓮縣消防局特搜大隊表示，中午12許接獲李姓男子報案稱，未攜帶到任何裝備獨攀，受困在秀林鄉和平隧道往北、未到象鼻隧道的峭壁上，無法自行移動請求救援。
警消趕赴現場，因地形關係，報案人位置不明確、視線也無法搜尋，警消、特搜及岸巡單位等合力協尋。
搜救人員從蘇花公路下切至海灘，因潮汐開始漲潮，搜救人員加快搜索，於擴大搜索後在半山腰接觸李男，評估李男僅體力透支無其他不適，給予補給休息後，於下午3時許將李男引導回路面，自行離去。
象鼻隧道早年是當地居民用於出入海岸懸崖的舊隧道，隧道左側有一條崎嶇陡峭的斜坡，可以借助繩索到達海岸，此處地勢險惡，因多次發生事故而封閉。花蓮縣消防局呼籲民眾，蘇花公路沿線有警告標示，勿違規進入標示危險或是封禁的路段。
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