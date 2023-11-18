17歲高三生離家音訊全無 板警比對DNA…華江橋下2年前浮屍回家了

新北市板橋區華江橋下新店溪於2021年9月中，發現一具已泡水多日，面目全非的男性浮屍，板橋警方日前對比DNA，確認死者為離家出走2年音訊全無的17歲黃姓少年。

2021年9月7日中午12時33分，有民眾在新北市板橋區華江橋下新店溪畔，發現有一具浮屍通報消防隊打撈上岸，因身上無任何身分證明文件，加上已泡水多日，臉部潰爛，五官變形，面目全非，無法辨識。

板橋警分局防治組員警王閔南經由過濾清查身分不明無名屍舊檔案資料庫及比對失蹤人口資料交叉分析之下，發現該具無名男屍其身上的特徵，與2021年8月間新北市民黃姓男子報案協尋兒子所描述的狀況有些微關連性，就這樣串起了尋人任務的開頭。

王員透過戶役政資料比對之下，找到當時報案人61歲黃男，因該具男性浮屍應屬生前落水溺斃，希望採取DNA進行比對，但黃男看到浮屍照片所穿的黑色透氣衫認出是兒子曾經穿過的，加上DNA比對雙重確認下，證實該具無名男屍正是離家失蹤2年的兒子，也讓在外漂流許久的無名屍能回家與家人另類重逢團圓。

據了解，死者當年疑因母親罹患子宮頸癌過世，長年在大陸工作的父親獲悉雖立即趕回台灣料理後事，卻帶著在對岸結識的陸籍年輕女子一起返台，引起與母親同住的姊弟二人極度反彈，搬離土城住家一起相依為命。

死者疑似家庭因素加上正就讀高三，面臨升學壓力，在2021年8月19日獨自離家後下落不明，家屬隔天立即向新北市警報協尋但均無下文，直至上月接獲板橋警方連繫，透過DNA 比對才找到失蹤2年的黃男下落。

板橋警分局呼籲社會上還是有很多類似的個案你我生活周遭發生，失蹤多年者家屬，DNA科技鑑驗精準度能提高確認無名屍體身分的機會，不要太早放棄希望，可盡速向警察機關報案，還可向法務部法醫研究所、警察局鑑識中心及各分局偵查隊、防治組請求協助採樣DNA鑑驗比對，完全免費，讓尋人過程多一種協尋管道就多一次機會，警民聯手合作協尋失蹤人口返家，讓失蹤者能落葉歸根，早日找到回家的路。

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