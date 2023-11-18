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北市「錦新大樓」又傳墜樓 21天奪3命員警直呼太扯！

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市中山區「錦新大樓」常有墜樓事件，被稱「最猛凶宅」，日前接連有兩名女子墜樓死亡，今早再有1名男子從樓頂墜落，目前警方排除他殺可能，正聯繫死者家屬並相驗調查，不過這已是該大樓1個月內第3起墜樓案，有員警獲悉不禁表示，案件頻率太高，實在太扯了。

台北市消防局表示，今早9時6分獲報，新生北路二段某大樓旁有年約40歲男子因不明原因從不明高處墜落，救護人員到場時，男子已無呼吸心跳，仍將其送往馬偕醫院急救。

警方調查，54歲趙姓男子從大樓頂墜落至一旁國宅新建工地，送醫後不久仍傷重不治，相關監視器畫面顯示趙男案發前獨自上樓，已排除他殺可能，目前正聯繫趙男家屬到案配合釐清案情，後續也將相驗釐清確切死因。

據悉，趙男是彰化人，現住地未明，究竟是不是錦新大樓住戶有待釐清。由於10月29日先有一名少女獨自從中南部搭乘火車北上，到錦新大樓後不久墜樓死亡，11月12日又有另名杜姓女子獨自進入錦新大樓，從樓頂墜落一旁國宅新建工地內，傷重不治，今已是1個月內第3起墜樓死亡案，轄區員警聽聞後也忍不住驚呼「太扯！」

知情人士指出，錦新大樓因產權複雜，管理鬆散，進出人員缺乏控管，時常有非住戶進入大樓，現實困境是墜樓案頻傳主因。錦新大樓墜樓案頻傳也長年困擾地方人士，部分民眾說，錦新大樓緊鄰道路，過去就曾有民眾從大樓頂墜落至大馬路上，「如果剛好友人經過怎麼辦？」擔心多年前墜樓者壓死肉粽販的「燒肉粽案」重演。

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錦新大樓近日再度發生墜樓案。圖／讀者提供
錦新大樓近日再度發生墜樓案。圖／讀者提供
位在台北市中山區錦州街、新生北路口的「錦新大樓」，發生民眾墜樓喪命案件尤為頻繁，死者多非大樓住戶，大樓「風水欠佳」、「磁場怪異」等傳聞不脛而走。記者李隆揆／攝影
位在台北市中山區錦州街、新生北路口的「錦新大樓」，發生民眾墜樓喪命案件尤為頻繁，死者多非大樓住戶，大樓「風水欠佳」、「磁場怪異」等傳聞不脛而走。記者李隆揆／攝影

錦新大樓 凶宅

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