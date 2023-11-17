高雄滿載空鐵桶大貨車方向盤卡住 路邊馬自達慘成廢鐵
真是驚險！翁姓男子今天上午8時許駕駛一輛載滿空鐵桶的大貨車，行經高雄市大寮區鳳林二路時，方向盤突然卡住無法回正，導致車子偏移，先撞上停路邊的馬自達轎車，又往前撞2輛轎車，馬自達因巨大撞擊力幾成廢鐵，幸整起事故未造成人員受傷。
警方調查，翁姓男子（48歲）今天上午8時許，駕駛滿載空鐵桶的大貨車，行經大寮區鳳林二路，不明原因方向盤突然卡住，因方向盤無法回正，大貨車直接往路邊撞，第一輛馬自達首當其衝，遭撞後，巨大撞擊力將馬自達撞向電線桿，兩邊夾擊下幾乎成廢鐵。
翁男大貨車隨後往前衝過去，又擦撞第二輛Nissan轎車，大貨車後座的空鐵桶掉下，砸中另一輛轎車，所幸3輛遭波及的轎車均無人在車上，也無路邊人車被波及。
翁男肇事後，對連撞3車整個傻眼，受害車主經警方通知前來，Nissan鍾姓女車主指，車子剛停5分鐘就被撞，只能慶幸自己當時未在場，馬自達的郭姓車主見愛車被撞爛，難以置信。
警方指出，翁男無酒駕行為，詳細車禍肇責由交通大隊警方判定。
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