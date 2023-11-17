彰化疑似虐貓案 二喵一被壓頸一被關進老鼠籠

彰化縣溪湖鎮發生疑似虐貓事件，縣立成功高中附近一戶民宅鐵捲門壓住貓脖子，頭在門內，身體和尾巴在門外，學生發現後找師長過去救援，被屋主嗆「干你們什麼事？」保護動物人士據報趕到，沒看見被壓頸的貓，只能救走屋外老鼠籠關著的1隻小貓。

陳姓保護動物人士今天指出，昨晚約11點，他看到臉書社群PO文縣立成功高中附近一戶民宅傳出疑似虐貓，影片中的貓被鐵捲門壓住頸部，身體和尾巴在門外，尾巴緩緩擺動，他趕到時鐵捲門已放下，沒看見被壓頸的貓，屋外老鼠籠內有一隻小貓。

陳姓保護動物人士說，經訪查附近居民，得知貓可能被壓住約兩小時，縣立成功高中的國中部學生發現後，找師長請屋主升起鐵捲門，被嗆「干你們什麼事」，還說怕流浪貓跑進屋內，放下鐵捲門時不慎壓住貓，不是故意夾住貓。

網友紛紛留言「沒人性」、「趕快報警」、「觸犯動保法」、「鐵捲門動那麼慢，貓咪不可能不閃，一定是故意的。」也有網友持不同看法「流浪貓狗造成他人傷亡時，也請你們勇敢的站出來賠償。」