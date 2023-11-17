竹市啟動空拍稽查露天燃燒！ 違者最高罰500萬元

正逢秋冬空氣品質不良季節及稻作收割期間，新竹市環保局昨天結合「中台灣區域治理平台」，進行8縣市同步空拍機聯合稽查勤務，確認沒有露天燃燒情形。不過，竹市府環保局強調，會持續加派人力巡查屢次報案露天燃燒區域，並搭配不定期空拍攝影及遠端制高點監視器等科技利器，查獲最高可處500萬元罰鍰。

市長高虹安表示，為落實智慧治理，市府團隊積極運用科技執法把關城市空品，包括空氣品質微型感測器、空氣品質即時監測網、無人空拍機及24小時制高點攝影機等科技利器，即時監控空氣品質及汙染行為。

新竹市環保局今年起至10月份，已於轄內露天燃燒陳情熱區執行16趟次無人機的大面積巡查，並架設2處制高點攝影機全面監控，也前進頭前溪、千甲車站周邊及香山區等處，透過即時空拍畫面掌握汙染現況，

環保局長江盛任表示，露天燃燒不只會影響空氣品質及民眾身體健康，也會影響公共安全及行車視線。經統計今年截至10月，共查獲42件次露天燃燒違法案件裁罰，一旦查獲露天燃燒可依違反空氣汙染防制法，個人處1200元至10萬元罰鍰，工商廠場可處10萬元至500萬元罰鍰，提醒民眾及工商廠場切勿以身試法。

新竹市環保局昨天也會同台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義市、新竹縣等8縣市同步空拍機聯合稽查勤務，進行空拍面積約15平方公里，經稽查人員檢視結果，未發現相關空氣汙染情形。提醒民眾如發現疑似露天燃燒情形，可撥打報案專線03-5368920或0800-066666向環保局舉發。