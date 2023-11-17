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影／漁光島玩SUP！台南應用大學風帆活動未申請 15師生暫棲蚵架1小時救上岸
台南消防局中午12時多據報，台南應用大學學生在安平區漁光島北堤處辦理SUP立式划槳，參與活動共29人，疑因海象差，有14人自行上岸，15人體力不支暫在蚵架上待援，消防、海巡等單位出動船艇救援，花1小時統統救上岸，但師生未經申請辦活動，港警所也將查處。
張姓教練說，今天風浪也算大，流向比較強，一出海時，即發現情況不對勁，比較難回來，因此選擇比較安全方式，在蚵棚上面等待救援。
事實上，漁光島附近海域並不算是安全海域，尤其離岸流強大，把泳者帶離岸邊往外海漂，事故頻傳。
台南第六大隊副大隊長吳青翰指出，該局接報，學生參加風帆活動，下水風浪比較大，體力不支，沒辦法上岸，最後順利把29位都救了上岸。據統計，自行上岸14位、消防局救生艇載上來有3位、海巡救生艇有6位、海巡船艇救上來則有6位，總計29位。他表示，該海域是屬於安平港轄區，風帆活動必須經過申請，目前正由港警釐清當中。
高雄港務警察總隊安平港中隊調查，該海域屬安平商港區域，委託台南體育會管理休憩活動，但學校方面辦理風帆活動未經申請。港警所調查後，將送港務公司作事實認定，作出裁處。
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