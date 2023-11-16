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彰化八堡圳水柵卡住「女模特兒」 民眾不以為意細看才驚嚇報警
彰化縣二水鄉八堡圳公園水柵門第一柵口，今天下午攔到一具女性浮屍，初步研判死亡多日，警方根據左臂一處刺青尋找她的家屬，正趕往指認，如果家有失蹤女性親屬，可與二水鄉源泉派出所聯絡。
據了解，今天下午有民眾路過倡和村八堡圳公園水柵門第一柵口，看見一具「廢棄模特兒」的手卡在柵欄，靠近一點仔細看，嚇得報案，警方趕到發現是女性浮屍，經消防局二水、田中消防分隊出動6車、9人及義消約10人達到，用71器材車吊掛上岸。
警方初步研判，女屍死亡多日，身體出現大塊屍斑，身上僅上半身灰色內衣和被沖褪下的黑色長褲、灰黑色內褲和運動鞋，無任何身分證件，附近沒腳踏車等任何遺留物，警方根據手臂一處刺青，找到一戶家有失蹤女性人口的民眾趕往現場指認。
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