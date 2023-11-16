影／台中老屋延燒3棟！看護目睹電線走火 21歲腦麻女送醫搶救不治
台中市中區1棟老舊房屋今天中午疑電線走火引發大火，一連延燒附近3戶建築，起火戶為江姓租客和陸籍周姓妻子、腦麻長期臥床的21歲女兒及外籍看護同住，火勢傳出時因女子逃生困難，警消到場救出時已經失去呼吸心跳，緊急送醫搶救仍不治。
經查，起火戶為成功路101號，接近中午時屋內看護驚覺電線走火嚇得報案，江姓男子也獲報趕回家，江表示和妻子、妻子和前夫生的女兒及看護同住，但女兒因自小就腦性麻痺，長期都臥床需人照顧，他一早去市場賣菜出門前都沒異樣，突然得知家裡起火連忙趕回家。
台中市消防局表示，今中午11點52分獲報中區成功路101號火警，派遣第七大隊、中區等8個單位，出動24輛消防車、70位消防人員，經查現場3層樓鋼筋水泥、木造建築，4樓為鐵皮加蓋，且和附近連棟式建築，現場救出21歲長期臥床女子、外籍女看護，火勢於12點50分控制。
消防第7大隊副大隊長陳樂憶表示，起火戶為成功路101號，因建物2樓以上為木造延燒快速，蔓延至99號、97號，及自由路二段的52號後側，另針對附近95號、93號破門以防延燒。
陳樂憶指出，當時在101號2樓發現21歲女子已經失去呼吸心跳，看護沒有受傷，現場延燒面積估計約400平方公尺，財損約50萬元，
中國附醫表示，女子12點21分送入醫院，當時全身多處燒燙傷，且原長期臥床有氣切管病人，到院時已失去生命跡象，經搶救仍無效身亡。
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