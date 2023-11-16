影／台中老屋驚傳大火！20歲腦麻女兒命危搶救中 父趕回家稱「早上沒異樣」

台中市中區1棟老舊房屋今天中午傳出火警，2樓江姓租客和陸籍周姓妻子、20歲腦性麻痺女兒及看護同住，江男一早出門賣菜臨時接獲家裡起火，但女兒因長期臥床難以逃生，消防到場時女子已經失去呼吸心跳，目前送中國醫搶救中。

案發現場。記者曾健祐／攝影

台中市消防局今中午11點多獲報，中區成功路101號2樓發生火警，且周圍老屋僅鄰有延燒之虞，出動多輛消防車到場緊急灌救，第一時間救出2樓1名20多歲女子，但女子因腦性麻痺長期臥床，被救出時已經失去呼吸心跳。

江男今中午獲報緊急趕回家，他表示平時和陸籍的周姓妻子、女兒及1名看護同住，但女兒因自小就腦性麻痺，長期都臥床需人照顧，他平時一早都會去市場賣菜，今一早出門時都沒有異樣，突然得知家裡起火連忙趕回家。