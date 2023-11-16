凌晨指定送餐入屋竟是靈堂 外送員抖回：很不舒服

外送員偶爾會遇到特別狀況。一名外送員在分享凌晨送餐，竟發現顧客是喪家，並還要求他往屋內看一下，再送進來，雖然他拒絕後，對方有出來取餐，還是覺得不舒服，引發網友熱議，有網友說，「好誇張的傻眼」、「確定取餐的是活人嗎？」也有網友建議「回報地點危險就好了啊！」

這名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」，貼出與顧客的對話截圖，可看到原PO抵達後，問「請問是靈堂嗎？」顧客答「對，在靈堂，進家，住家」，原PO再問「要走進去靈堂？」顧客答「你可以往裡面看一下ㄇ，對ㄉ」，接著原PO回「可以麻煩你走出來嗎？我不方便進去？」顧客先回「為何？」再回「好，我了解了」。

原PO接著繼續在社團貼文，「這是他第一次被要求送進去靈堂裡面，因個人體質敏感，所以委婉拒絕送進去，大家遇過這樣的事情嗎？而且凌晨，剛剛發生的事情。」引發網友討論。

有網友說，「還要求往裡面看一下，有夠沒同理心」、「就是有人會覺得你是服務業，送餐到上刀山下油鍋的地方也得承受」、「很無厘頭青仔長」、「真進去，是不是還要上柱香」、「還問為啥，不是北七就是自私」、「拎刀西郎內（台語．你家死人呢）」、「是我就進去，順便問一下土葬還火葬。」