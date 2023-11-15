經民雄產業道路口未減速 62歲騎士頭撞貨車防捲入裝置「送醫不治」

嘉義62歲王姓男子今天騎機車行經民雄鄉1處產業道路口未減速，與同樣未減速的貨車碰撞，王男頭部直撞貨車防捲入裝置，緊急送醫仍不治；雙方無酒駕，肇因待調查釐清。

嘉義縣消防局於下午1時9分據報，指民雄鄉中央村1處產業道路路口發生貨車與機車事故，救護車趕抵，發現騎士王男倒臥貨車下方，檢視傷勢已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急送醫搶救，急救後仍宣告不治。

嘉義縣警察局民雄分局表示，發生事故產業路口僅有警示的閃燈設施，當時貨車行駛方向為閃紅燈，經過路口須暫停再開，而62歲機車騎士行經方向為閃黃燈，經過路口須減速通過；不過，貨車、機車疑似均未依照交通規則，王男發現貨車時緊急煞車，仍無法閃避貨車直接撞擊，因頭部撞擊貨車防捲入裝置，傷勢嚴重送醫不治。

警方指出，貨車駕駛謝姓男子及王男均無酒駕，王男騎機車也有戴安全帽；至於雙方肇事責任，待進一步調查釐清。