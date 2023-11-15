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台水催繳詐騙簡訊台幣變歐元 嘉義市民嚇到趕緊停卡

中央社／ 嘉義市15日電

嘉義市許多民眾自11月起陸續接到自來水催繳詐騙簡訊，台水五區處1天最多有50通反映電話，有民眾點上匯款連結，看到幣值轉換成數10倍的歐元，嚇到趕快停用信用卡。

台灣自來水公司第五區管理處副處長蔡博淵今天告訴中央社記者，近來許多民眾接到自來水催繳詐騙簡訊，內容大致為「貴戶本期水費已逾期，合計275元，請於截止日前繳交，若再逾期，將終止供水。」

蔡博淵表示，自11月起就接到很多民眾打電話反映接到催繳詐騙簡訊，1天最多曾達50人，目前仍有民眾打電話反映，簡訊內容都一樣，也有民眾到管理處詢問簡訊真假；在簡訊訊息中，則會附上詐騙連結，點擊連結後，將會開啟詐騙網站連結。

蔡博淵指出，有收到簡訊的民眾，一時不察，利用網路銀行準備以信用卡繳交水費，在點擊連結後，仔細觀察發現，繳費金額幣值變成數10倍的歐元，民眾嚇得立即向銀行申請停用信用卡。

台水公司五區處處長蕭淑貞呼籲民眾勿上當，同時也提醒台水公司發送催繳簡訊時，「不會提供任何連結」與要求匯款、提供信用卡等資料，更不會用簡訊告知逾期將拆表及終止供水等相關資訊。

蕭淑貞指出，用戶若收到任何形式通知水費未繳，籲請民眾先行在自來水公司APP或台水官網「網路E櫃台」輸入水號確認是否欠費，也可撥打台水公司免付費專線1910詢問。

嘉義市許多民眾自11月起陸續接到自來水催繳詐騙簡訊，台水五區處1天最多有50通反映電話，有民眾點上匯款連結，看到幣值轉換成數10倍的歐元，嚇到趕快停用信用卡。圖／本報資料照
嘉義市許多民眾自11月起陸續接到自來水催繳詐騙簡訊，台水五區處1天最多有50通反映電話，有民眾點上匯款連結，看到幣值轉換成數10倍的歐元，嚇到趕快停用信用卡。圖／本報資料照

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