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誤信老師帶操盤...樹林房仲女遭騙400萬 聯手警誘逮22歲車手

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

黃姓女子透過網路社群廣告加入投資群組，對方誆以在投資名人「施昇輝」帶領下，已有人賺到數倍本金，黃女信以為真陸續交付400萬台幣給詐團成員。日前黃女要出金，對方以各種理由推託，這讓黃女覺得奇怪向警詢問才知被騙。前日黃女與警聯手誘騙詐團成員交付將人逮捕，警詢後依法究辦。

據了解，黃姓女子（50歲）從事房仲相關行業，今年9月中旬黃女看到臉書一則投資廣告，內容以「跟著老師學飆股」既可倍數獲利，吸引黃女點擊連結並與LINE暱稱「施昇輝」互加好友。

對方灌迷湯誘得黃女按照對方指示下載股票App，並再加入詐團LINE投資群組，只見詐團成員冒充投資散客，對著黃女誆以「他在老師帶領下，已成功賺取數倍本金」黃女信以為真，於10月11日開始陸續交付400萬台幣給詐團成員「投資」。

日前黃女見「獲利可觀」想要出金，詐團卻百般藉口拖延，她覺可疑向警諮詢，這才知道被騙。這個月她與警聯手以再投資146萬誘出詐團成員，當場在新北市樹林區中華路逮捕林姓車手（22歲），搜扣相關證物一併帶回偵辦，警詢後依詐欺罪嫌移送法辦。

樹林警分局表示，假投資詐騙手法多以假冒名人頭銜行騙，並配合「保證獲利、穩賺不賠」等話術來騙取民眾信任，呼籲民眾切勿輕信來路不明的投資管道，隨時保持警覺心，如接獲可疑訊息、電話，務必撥打警政署165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證，避免落入詐騙陷阱。

黃姓女子誤信網路社群廣告加入投資群組遭騙400萬，警循線逮捕車手依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
黃姓女子誤信網路社群廣告加入投資群組遭騙400萬，警循線逮捕車手依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
黃姓女子誤信網路社群廣告加入投資群組遭騙400萬，警循線逮捕車手依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
黃姓女子誤信網路社群廣告加入投資群組遭騙400萬，警循線逮捕車手依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
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黃姓女子誤信網路社群廣告加入投資群組遭騙400萬，警循線逮捕車手依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
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詐騙 LINE 車手 詐欺

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