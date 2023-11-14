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台北市警局人事調整 天下第一所等8派出所長換人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市警察局今天公布第六至九序列職務調整，其中被稱為天下第一所的中山二派出所，也在調整名單內，調整名單如下：

1、 北投分局行政組組長鄧進華調任萬華分局行政組組長。

2、 刑事警察大隊行政組組長龔鴻曦調任北投分局行政組組長。

3、 中山分局中山二派出所警務員兼所長侯宏哲調任保安警察大隊副中隊長。

4、 中山分局圓山派出所警務員兼所長陳易典調任中山分局中山二派出所警務員兼所長。

5、 北投分局石牌派出所警務員兼所長陳俊宇調任中山分局圓山派出所警務員兼所長。

6、 刑事警察大隊警務員洪偉庭調任北投分局石牌派出所警務員兼所長。

7、 信義分局五分埔派出所警務員兼所長陳志榮調任中山分局刑事警務員。

8、 南港分局玉成派出所警務員兼所長蔡維哲調任信義分局五分埔派出所警務員兼所長。

9、 中山分局刑事警務員羅俊民調任南港分局玉成派出所警務員兼所長。

10、 信義分局六張犁派出所警務員兼所長林孝儒調任大安分局警務員。

11、 大安分局警務員陳春玄調任信義分局六張犁派出所警務員兼所長。

12、 大安分局敦化南路派出所巡官兼副所長李昭毅調任萬華分局康定路派出所巡官兼所長。

13、 中正第一分局忠孝東路派出所巡官兼副所長曹明德調任士林分局山仔后派出所巡官兼所長。

台北市警局。圖／報系資料照
台北市警局。圖／報系資料照

警察 北投 民調

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