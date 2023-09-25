新北警中階警官異動名單出爐 新任所長獲贈特製公事包

明年初即將舉行總統、立委大選，為維護社會治安穩定，新北市警察局今天發布17名中階警官人事異動，為使新任派出所所長儘速了解當前警政重點工作，新北市警察局長廖訓誠特別致贈5名新任派出所所長特製的「所長公事包」，並期許新任所長持續精實自身專業知識，增進辦案能力，並了解基層同仁需求。

新北市警局長廖訓誠指出，所長職務是責任也是榮譽，更是警察中堅幹部歷程重要資歷，希望新任所長都能迎接未來挑戰的無限可能。 廖訓誠勉勵新任所長用心轄區治安治理。記者黃子騰／翻攝 所長公事包內包含這四本書。記者黃子騰／翻攝 新北市警察局長廖訓誠致贈所長公事包給新任所長。記者黃子騰／翻攝