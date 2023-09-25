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新北警中階警官異動名單出爐 新任所長獲贈特製公事包

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

明年初即將舉行總統、立委大選，為維護社會治安穩定，新北市警察局今天發布17名中階警官人事異動，為使新任派出所所長儘速了解當前警政重點工作，新北市警察局長廖訓誠特別致贈5名新任派出所所長特製的「所長公事包」，並期許新任所長持續精實自身專業知識，增進辦案能力，並了解基層同仁需求。

17名中階警官異動名單如下：

●三重分局中興橋所巡官兼所長黃心廉調任三重分局三重所巡官兼所長。

林口分局明志所警務員兼所長楊宇煌調任三重分局中興橋所警務員兼所長。

●林口分局林口所巡官兼所長蔡佳良調任林口分局明志所巡官兼所長。

●林口交通分隊長李豐祺調任林口分局林口所巡官兼所長。

●刑事警察大隊偵查員許美傑調任林口交通分隊長。

●土城分局土城所警務員兼所長劉宗鑫調任土城分局清水所警務員兼所長。

瑞芳分局瑞芳所巡官兼所長林俊瑋調任土城分局土城所巡官兼所長。

●瑞芳分局平溪所巡官兼所長賴文東調任瑞芳分局瑞芳所巡官兼所長。

●瑞芳交通分隊長李宏庭調任瑞芳分局平溪所巡官兼所長。

●金山交通分隊長林昆秀調任瑞芳交通分隊長。

●三重分局巡官吳昀潔調任金山交通分隊長。

●土城交通分隊長徐秉宏調任三峽分局北大所巡官兼所長。

●土城分局巡官李顯誠調任土城交通分隊長。

●淡水分局竹圍所警務員兼所長廖振宏調任三峽分局吉埔所警務員兼所長。

●淡水交通分隊長陳思翰調任淡水分局竹圍所巡官兼所長。

●刑事警察大隊偵查員王信忠調任淡水交通分隊長。

●蘆洲分局巡官陳宏諭調任蘆洲分局龍源所巡官兼所長。

新北市警局長廖訓誠指出，所長職務是責任也是榮譽，更是警察中堅幹部歷程重要資歷，希望新任所長都能迎接未來挑戰的無限可能。

廖訓誠勉勵新任所長用心轄區治安治理。記者黃子騰／翻攝
廖訓誠勉勵新任所長用心轄區治安治理。記者黃子騰／翻攝
所長公事包內包含這四本書。記者黃子騰／翻攝
所長公事包內包含這四本書。記者黃子騰／翻攝
新北市警察局長廖訓誠致贈所長公事包給新任所長。記者黃子騰／翻攝
新北市警察局長廖訓誠致贈所長公事包給新任所長。記者黃子騰／翻攝

瑞芳 林口

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