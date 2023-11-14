驗收農路後連人帶車翻落邊坡 南投27歲技佐傷重不治

南投仁愛靜觀部落往西西靈鳥巨石的農路今天傳事故，當地公所楊姓技佐與工程顧問人員去驗收農路，沿途道路狹窄彎曲，疑倒車行進時不慎翻落近4米邊坡，楊男遭車輛重壓，被救出送醫後傷重不治，另一人輕傷，詳細肇因仍待釐清。

據了解，27歲楊男任職與仁愛鄉公所建設課擔任技佐，今天上午搭乘42歲黃姓工程顧問公司人員駕車，要前往德鹿谷村驗收農路改善工程，但因山區農路彎曲狹窄，不少路段無法迴轉，得先採倒車行駛至適當處才能掉頭，未料卻發生憾事。

楊、黃兩人結束驗收作業，返程時因該處路幅狹窄無法迴轉，沿著產業道路倒車要到可迴轉處時，疑因倒車不慎翻落近4米深的邊坡，坐在副駕駛座的楊男疑被彈出車外，且遭車輛重壓，傷勢嚴重，在附近務農做工的民眾發現後趕忙通報119。

南投縣消防局表示，今上午近11時獲報，靜觀部落往西西靈鳥巨石路段有車輛翻落邊坡，且有人遭車輛重壓，當下調遣中心碑、仁愛分隊等人車馳援，到場時，2人已被附近民眾救出脫困，其中1人失去生命跡象，另1人則身體多處擦挫傷。

而救護人員將楊男、黃男分別送往台中榮總埔里分院、埔里基督教醫院救治，但楊男送醫搶救無效，宣告不治，檢警預計明天相驗，以確認死因。仁愛鄉長江子信獲悉消息後，已指示相關單位全力協助楊男家屬，後續也會依法辦理撫恤。