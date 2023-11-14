僅深10公分！觀音氣體管線火警釀1死 桃園勞檢處究責

桃園市觀音工業區國瑞路昨天深夜進行道路刨除工程，施工單位疑未事先確認地下埋設管線狀況，刨除過程中不甚挖破地下管線，氧氣、氮氣洩漏引發火災，造成1名工人逃生不及死亡；桃園市勞檢處初步調查是施工廠商未查明管線鋪設情況才釀意外，已勒令停工。另外，該管線埋設深度僅10公分，疑不符園區埋管規定，也在調查中。

昨天深夜11時20分許，觀音工業區國瑞路正進行道路重鋪作業，過程疑挖破輸送氧氣和氮氣的地下管線，機具進場刨除碎石泥沙，突然被大火吞噬，車體不時噴濺2米高的火星，同時不斷出現爆裂閃光；警消獲報出動大量人車趕往灌救，雖順利撲滅火勢，但也在機具旁發現一具焦屍，經調查為刨除工程包商的蘇姓工人。

意外發生後，承包道路重鋪工程的包商錯愕，強調事先有調查地下管線埋設情況，所掌握資料並無昨天意外的管線，對於員工死亡也感痛心；據悉，該管線屬觀音工業區某工廠所有，主要提供其他工廠公司作業所需氣體，但疑似是貪圖方便輸送所私設的管線。

桃園市勞檢處調查，肇災管線為氧氣及氮氣輸送管，埋設深度僅10公分，在刨除工程進行時不慎被挖破，氣體洩漏才引發後續火災。承包商雖然有調閱資料查管線埋設情形，但現場施工未已金屬探測器等儀器加以確認，仍有過失嫌疑，目前已勒令停工。另外，未免二次災害發生，也已要求包商全面清查地下管線鋪設情況，全盤掌握無安全疑慮才可繼續進行。

勞檢處指出，承包業者作業前未確認地底管線埋設情況，造成1人死亡，有過失致死嫌疑，將移送桃園地檢署調查。另外，關於管線埋設深度疑似不足問題，勞檢處與經濟部產業園區管理局初步認定管線所屬公司也有過失嫌疑，也將一併送辦。