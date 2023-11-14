快訊

時間敲定了！藍白明早二次協商「名單曝光」 馬英九將出席當見證人

恐怖車禍！日本千葉母女過馬路遭車撞1死1傷 台籍女駕駛遭逮

登記參選總統倒數 藍白合還在吵全民調...破局後3套劇本 這組合才能對戰「賴蕭配」

轎車過彎「切西瓜」撞倒機車 女外送員幸無大礙

中央社／ 苗栗縣14日電

苗栗縣陳姓男子駕駛自小客車行經竹南鎮仁愛路一處Y字型岔路，以「切西瓜」方式過彎，撞倒對向路口停等的外送機車，幸女外送員無大礙。中央社（民眾提供）
苗栗縣陳姓男子駕駛自小客車行經竹南鎮仁愛路一處Y字型岔路，以「切西瓜」方式過彎，撞倒對向路口停等的外送機車，幸女外送員無大礙。中央社（民眾提供）

苗栗縣陳姓男子駕駛自小客車行經竹南鎮仁愛路一處Y字型岔路，疑似為了趕上班，以「切西瓜」方式過彎，直接撞倒對向路口的外送機車，女外送員幸無大礙。

苗栗縣警察局竹南分局交通組長楊秉學今天表示，9日接獲報案指稱，苗栗縣竹南鎮仁愛路、苗2-4鄉道附近，發生車輛交通意外，員警立即趕往，發現為自小客車及機車的碰撞事故。

楊秉學指出，該路口位於竹南鎮仁愛路上農會大埔倉庫附近Y字形路口，49歲陳姓男子駕駛自小客車由西向東行駛，欲於Y字形路口左轉時，與在對向車道的54歲鄧姓婦人所騎乘外送機車發生碰撞，機車遭撞擊後連人帶車倒地，所幸鄧婦無明顯外傷。雙方經酒測確定無酒後駕車情事，肇事責任待後續釐清。

事發過程被後車行車紀錄器拍下，並將影片分享在網路社群，引起網友議論。

竹南警察分局指出，駕駛車輛行駛至交岔路口未達中心處而占用來車道搶先左轉，違規者可依道路交通管理處罰條例第48條第1項第3款舉發，最高可處罰鍰新台幣1800元；倘於路口前提前轉彎又跨越雙黃線，則可依第45條第1項第3款舉發，最高可處罰鍰1800元，呼籲用路人避免搶快，確保行車安全。

外送員 苗栗縣 車道

延伸閱讀

台62線轎車偏離車道跨坐路側排水溝 安全氣囊全爆女駕駛受傷

外送員號召賺外快 200元收購郭台銘連署書遭法辦

外送員坑騙外送平台、餐廳800萬元 犯案3年警方逮人

為外送員爭權益 黃柏霖催生高雄市外送平台業者自治條例

相關新聞

影／三重屁孩持刀嗆鄰遭噴辣椒水 被押回派出所還叫人去踹門

新北市三重區2名年輕人日前被鄰居指責半夜太吵，憤而持刀衝去理論，反而被噴了滿臉辣椒水，員警獲報將雙方帶回，年輕人都已到了...

桃園通緝男半裸逃200m 狂喘被逮還問警「怎那麼會跑」

桃園市桃園區一名35歲王姓通緝犯昨傍晚與女友在家，驚見員警找上門，穿著四角褲就赤腳往外衝，結果警方一臉輕鬆追上，王不斷喘...

轎車過彎「切西瓜」撞倒機車 女外送員幸無大礙

苗栗縣陳姓男子駕駛自小客車行經竹南鎮仁愛路一處Y字型岔路，疑似為了趕上班，以「切西瓜」方式過彎，直接撞倒對向路口的外送機...

影／太扯了！30秒內違規3次 林口警：併罰最高9萬6罰鍰

新北市林口區一輛汽車昨天上午30秒內3次違規，被其他用路人行車記錄器拍下上傳臉書社群，並貼文「這位駕駛真是太扯了」。對此...

車拋錨「顧路」求無門 旗山警深夜送電急救援

一名38歲高姓男子12日深夜12點多，開車前往客運轉運站接朋友，沒想到前往途中，車輛因電瓶沒電突然拋錨，卡在高雄市旗山區...

影／鶯歌男未帶鑰匙 學蜘蛛人攀爬水管3樓失足墜落

侯姓男子昨天下午沒帶鑰匙攀爬鶯歌住處外牆水管，卻因水管脫落從三樓半高墜落，當場重摔一樓。新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。