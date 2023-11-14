轎車過彎「切西瓜」撞倒機車 女外送員幸無大礙
苗栗縣陳姓男子駕駛自小客車行經竹南鎮仁愛路一處Y字型岔路，疑似為了趕上班，以「切西瓜」方式過彎，直接撞倒對向路口的外送機車，女外送員幸無大礙。
苗栗縣警察局竹南分局交通組長楊秉學今天表示，9日接獲報案指稱，苗栗縣竹南鎮仁愛路、苗2-4鄉道附近，發生車輛交通意外，員警立即趕往，發現為自小客車及機車的碰撞事故。
楊秉學指出，該路口位於竹南鎮仁愛路上農會大埔倉庫附近Y字形路口，49歲陳姓男子駕駛自小客車由西向東行駛，欲於Y字形路口左轉時，與在對向車道的54歲鄧姓婦人所騎乘外送機車發生碰撞，機車遭撞擊後連人帶車倒地，所幸鄧婦無明顯外傷。雙方經酒測確定無酒後駕車情事，肇事責任待後續釐清。
事發過程被後車行車紀錄器拍下，並將影片分享在網路社群，引起網友議論。
竹南警察分局指出，駕駛車輛行駛至交岔路口未達中心處而占用來車道搶先左轉，違規者可依道路交通管理處罰條例第48條第1項第3款舉發，最高可處罰鍰新台幣1800元；倘於路口前提前轉彎又跨越雙黃線，則可依第45條第1項第3款舉發，最高可處罰鍰1800元，呼籲用路人避免搶快，確保行車安全。
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