快訊

民進黨發言人也被爆上酒店！ 游智彬曝「有限制級照片」：還找人用錢收買

組團赴陸每日限2千人 旅行業界反彈：兩套說法很困擾

你也沒用了吧？Threads終於開放「刪帳號」！教你操作不怕刪掉IG

怪男超商內揮刀大吼嚇壞女童 中和警逮人強制就醫送辦

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市中和區12歲女童昨天晚間在保平路1間超商等待家人時，突然有1名男子持菜刀進入超商，對著女童大聲吼叫導致女童受到驚嚇，店員立即帶女童至倉庫內暫避並報警。中和警獲報到場時持刀男子已離開，警方調閱監視器鎖定44歲史姓男子涉案，通知他到案並查扣1把菜刀，詢後依恐嚇公然侮辱罪嫌送辦。

據了解，就讀國中的12歲女童昨天晚間8時許放學後，因忘記帶家裡鑰匙致電母親，女童母親於是要她至住家附近超商內等待，會通知阿嬤去超商接她。不料女童在超商內等待時，有1名男子騎機車來到超商門口，下車後手持菜刀走進超商，對著女童揮舞還大聲吼叫，女童被嚇得不知所措。超商店員見狀趕緊將女童帶進超商倉庫內躲避並報警。

中和警方接獲報案趕抵超商時嫌犯已經離去，女童驚恐的致電母親告知過程，女童母親隨即到場陪同一起至派出所提告恐嚇及公然侮辱。中和警方調閱監視器確認犯案男子是44歲史姓男子，立即通知史男到案說明，並查扣菜刀1把。

警方調查發現史男本月2日也曾致該間超商，隨意拋擲店內商品及個人物品，所幸並未造成人員受傷，當時店家並未提告。警方偵詢時見史男精神狀況不佳，有自傷、傷人之虞，經通知衛生局人員到場評估後，由警員戒護陪同強制就醫，詢後將依恐嚇及公然侮辱罪嫌送辦。

中和分局表示，警方將加強保平路一帶巡邏，以維護民眾安全，若民眾發現有是類滋擾情事可立即撥打110報案，將立即派員到場進行約制。

警方查扣史男持有的菜刀。記者黃子騰／翻攝
警方查扣史男持有的菜刀。記者黃子騰／翻攝
史男本月2日在同間超商內丟擲物品。記者黃子騰／翻攝
史男本月2日在同間超商內丟擲物品。記者黃子騰／翻攝
史男在員警陪同下由救護人員送醫。記者黃子騰／翻攝
史男在員警陪同下由救護人員送醫。記者黃子騰／翻攝

超商 公然侮辱 恐嚇

延伸閱讀

情關難過！男子求復合不成 持菜刀當場砍死前女友

影／斑馬線上被撞斷腿！客運右轉未禮讓行人 中和7旬嬤卡前輪哀號

影／中和紅牌大重機禮讓救護車 被另一重機撞上滾3圈釀3傷

吳崢批中和體育嘉年華淪造勢 張智倫：不要盲目攻擊

相關新聞

怪男超商內揮刀大吼嚇壞女童 中和警逮人強制就醫送辦

新北市中和區12歲女童昨天晚間在保平路1間超商等待家人時，突然有1名男子持菜刀進入超商，對著女童大聲吼叫導致女童受到驚嚇...

桃園鋪路機57歲司機疑「挖破易燃管線」 活活被燒死

桃園觀音昨深夜進行刨路工程，一台鋪路機正在作業時疑挖到易燃氣體管線，突然起火燃燒，附近工人見狀趕緊報案，消防人員獲報到場...

台62線轎車偏離車道跨坐路側排水溝 安全氣囊全爆女駕駛受傷

黃姓女子今天開車行駛台62線萬瑞快速道路時，不慎偏移車道後，形同飛越道路外側排水溝，整輛車跨坐在排水溝，前座兩個安全氣囊...

影／失智翁從彰化騎車到台中 車沒油走到腳流血

一名失智老翁日前晚上從彰化騎車到台中，騎到凌晨油耗盡，他走路走到腳破皮流血，台中巡邏員警伸援手，帶他回派出所休息提供吃喝...

火災自動警報設備示警 台南公寓住戶聞聲及時逃出火場

台南市東區崇德廿街一棟6樓出租公寓，前天下午2樓公寓有濃煙竄出，火警發生時，火災自動警報設備及時動作發出巨大聲響，讓住戶...

豐原路上拾獲「嫁好尪」紅包 求冥婚？ 背後原來有故事

台中市豐原區連姓婦人在路邊拾獲一個寫有「嫁好尪」紅包袋，以為是民間習俗求冥婚，嚇得不敢拆開直送派出所。警方透過紅包袋外署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。