怪男超商內揮刀大吼嚇壞女童 中和警逮人強制就醫送辦

新北市中和區12歲女童昨天晚間在保平路1間超商等待家人時，突然有1名男子持菜刀進入超商，對著女童大聲吼叫導致女童受到驚嚇，店員立即帶女童至倉庫內暫避並報警。中和警獲報到場時持刀男子已離開，警方調閱監視器鎖定44歲史姓男子涉案，通知他到案並查扣1把菜刀，詢後依恐嚇及公然侮辱罪嫌送辦。

據了解，就讀國中的12歲女童昨天晚間8時許放學後，因忘記帶家裡鑰匙致電母親，女童母親於是要她至住家附近超商內等待，會通知阿嬤去超商接她。不料女童在超商內等待時，有1名男子騎機車來到超商門口，下車後手持菜刀走進超商，對著女童揮舞還大聲吼叫，女童被嚇得不知所措。超商店員見狀趕緊將女童帶進超商倉庫內躲避並報警。

中和警方接獲報案趕抵超商時嫌犯已經離去，女童驚恐的致電母親告知過程，女童母親隨即到場陪同一起至派出所提告恐嚇及公然侮辱。中和警方調閱監視器確認犯案男子是44歲史姓男子，立即通知史男到案說明，並查扣菜刀1把。

警方調查發現史男本月2日也曾致該間超商，隨意拋擲店內商品及個人物品，所幸並未造成人員受傷，當時店家並未提告。警方偵詢時見史男精神狀況不佳，有自傷、傷人之虞，經通知衛生局人員到場評估後，由警員戒護陪同強制就醫，詢後將依恐嚇及公然侮辱罪嫌送辦。

中和分局表示，警方將加強保平路一帶巡邏，以維護民眾安全，若民眾發現有是類滋擾情事可立即撥打110報案，將立即派員到場進行約制。