展場小模疑遭酒吧男友狠踹拖行 警：尚未接獲報案

ＩＧ有1.3萬粉絲的展場模特兒小薇，日前疑似在北市松山區酒吧，遭男友狠踹、拉髮拖行，監視器畫面外流後，松山警分局指出，全案迄今未接獲報案，若當事人至松山派出所報案，將依規定受理。

line群組「社會事新聞影音」今爆料，10月15日凌晨4時許，展場模特兒網紅小薇，在北市松山區南京東路五段某酒吧，因發現酒吧老闆男友疑似出軌，爆發爭吵慘遭毆打。

監視器畫面顯示，穿帽Ｔ的男子2度扯女子頭髮，女子倒地後，男子凶狠的踹向女子身軀，女子根本無力反擊，還遭扯髮拖行，畫面結束在兩人雙雙倒地。

松山分局指出，全案從10月15日迄今均未接獲報案，警方將依照影片內容查處，如當事人至松山派出所報案，將依規定受理。松山分局呼籲，民眾遇糾紛應循合法途徑解決，警方對於違法暴力情事定迅速依法究辦，以維護民眾安全。 ＩＧ有1.3萬粉絲的展場模特兒小薇，日前疑似在北市松山區酒吧，遭男友狠踹、拉髮拖行，監視器畫面外流後，松山警分局指出，全案迄今未接獲報案。圖／翻攝line群組「社會事新聞影音」

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線